Τα ελαστικά της Pirelli για το Γκραν Πρι Ιταλίας

Τρεις διαθέσιμες γόμες θα υπάρχουν στο Γκραν Πρι Ιταλίας. Η Pirelli επέλεξε για ακόμη μια φορά οι τρεις μεσαίες στην γκάμα για τη Formula 1, δηλαδή η C2 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή στο δεύτερο γύρο στην Ίμολα της Ιταλίας. Είναι η ίδια επιλογή με την πρεμιέρα στο Μπαχρέιν όπου είδαμε ένα αριθμό διαφορετικών στρατηγικών.

Η ίδια επιλογή γομών είχε γίνει και στον προηγούμενο αγώνα στην Ίμολα που διεξήχθη πριν έξι μήνες. Όμως ο σκελετός των ελαστικών έχει αλλάξει φέτος, προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή και επιτρέπει την υιοθέτηση χαμηλότερων πιέσεων, έτσι γίνεται καλύτερη διαχείριση της υπερθέρμανσης. Πέρυσι στην Ίμολα υπήρχε μόνο μια περίοδος ελεύθερων δοκιμών διάρκειας 90 λεπτών. Φέτος θα δούμε τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ωριαίας διάρκειας.

Οι γόμες C2, C3 και C4 επελέγησαν γιατί έχουν εύρος δυνατοτήτων: Αυτό απαντά με τον καλύτερο τρόπο στα ποικίλα χαρακτηριστικά της πίστας στην Ίμολα και την πιθανή διακύμανση των καιρικών συνθηκών την άνοιξη καθώς το Ευρωπαϊκό μέρος της σεζόν ξεκινά, νωρίτερα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικά πίστας

Η Ίμολα είναι μια πίστα παλιάς σχολής που θέτει μια μεγάλη τεχνική πρόκληση με μείγμα διαφορετικών στροφών και ταχυτήτων που δοκιμάζουν όλες τις παραμέτρους της απόδοσης ενός μονοθέσιου. Από το 2006 έχει γίνει στην Ίμολα μόνο ένας αγώνας F1, πέρυσι στα τέλη φθινοπώρου, με διαφορετικές θερμοκρασίες. Οπότε οι ομάδες δεν έχουν και πολλά δεδομένα να στηριχτούν.

Η πίστα είναι αρκετά στενή σε κάποια σημεία, αυτό καθιστά πιο δύσκολα τα προσπεράσματα έτσι δίνεται αρκετή έμφαση στη στρατηγική. Η στρατηγική πέρυσι, επηρεάστηκε από την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας, προς το τέλος του αγώνα (είχαμε επίσης εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας νωρίτερα).

Ο Lewis Hamilton εκκίνησε με τη μέση γόμα και κέρδισε χρησιμοποιώντας και τις τρεις. Χωρίς την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας, οι περισσότεροι οδηγοί θα είχαν πιθανόν ακολουθήσει στρατηγική μιας αλλαγής: Αυτό επιτείνεται από το χάσιμο χρόνου στα pit, που είναι μεγάλο στην Ίμολα, κοντά στα 25sec.

Μολονότι στρώθηκε με νέα άσφαλτο πριν τον περσινό αγώνα η Ίμολα – που είναι μια αριστερόστροφη πίστα – έχει ακόμη αναπηδήσεις ενώ υπάρχουν και μεγάλα κέρμπ, που έχουν αξιοσημείωτες απαιτήσεις τόσο από τα μονοθέσια όσο και από τους οδηγούς.

Δεν θα υπάρχουν αγώνες υποστήριξης στην Ίμολα, εκτός από την νεοσύστατη τοπική κατηγορία, Formula Alpine. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για διεθνείς αγώνες μονοθέσιων, ακριβώς κάτω από τη Formula 3. Αυτό θα επηρεάσει το κράτημα της πίστας για τη F1 καθώς δεν θα υπάρχει πολύ γόμα στρωμένη στην επιφάνεια. Η Formula Alpine χρησιμοποιεί αποκλειστικά, Pirelli ελαστικά. Η νεοσύστατη κατηγορία Formula Alpine ξεκινά από την Ίμολα και θα είναι διαθέσιμα για κάθε οδηγό δυο σετ slick ελαστικών και δυο σετ βρόχινων για τους δυο αγώνες του Σαββατοκύριακου.