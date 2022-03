Η Pirelli ανακοίνωσε τις γόμες που θα δούμε στους πρώτους αγώνες του κορυφαίου μηχανοκίνητου πρωταθλήματος το 2022.

Λίγες ημέρες απέμειναν για να δούμε και πάλι τα μονοθέσια της Formula 1 να μάχονται ρόδα με ρόδα στην πίστα. Το 2022 θα έχουμε μια νέα γενιά μονοθεσίων που βασίζονται σε διαφορετική φιλοσοφία αεροδυναμικής, χάρη στην αλλαγή στους τεχνικών κανονισμούς και θα προσφέρουν ακόμα περισσότερο θέαμα. Όμως πριν από τον πρώτο αγώνα θα δούμε τρεις ακόμη ημέρες χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Η Pirelli ανακοίνωσε τα ελαστικά που θα φέρει για τον εναρκτήριο αγώνα του 2022 και όχι μόνο. Στο GP Μπαχρέιν ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1 θα φέρει τις πιο σκληρές γόμες από την γκάμα της, ακολουθώντας μία ιδιαίτερα συντηρητική στρατηγική. Οι 20 οδηγοί θα χρησιμοποιήσουν τις C1, C2 και C3 γόμες το πρώτο αγωνιστικό σαββατοκύριακο του 2022 στις 18-20 Μαρτίου.

Στο GP Σαουδικής Αραβίας που θα είναι ο δεύτερος αγώνας της σεζόν, θα δούμε τις γόμες C2, C3 και C4, δηλαδή τις ίδιες με το 2021. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά το GP Μπαχρέιν. Αυτός θα είναι ο δεύτερος αγώνας στο σιρκουί πόλης της Τζέντα, το οποίο όμως έχει υποστεί αλλαγές για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο η ιταλική εταιρεία επέλεγε μία διαφορετική δίοδο για τον τρίτο αγώνα του 2022. Στο GP Αυστραλίας που θα διεξαχθεί το τριήμερο 8-10 Απριλίου η Pirelli θα φέρει τις C2, C3 και C5 γόμες ελαστικών, παραλείποντας τη C4. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά από το 2018 όπου η εταιρεία κάνει τέτοιου είδους επιλογή.

Αυτή την εβδομάδα 10-12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το χειμερινό τεστ στο Μπαχρέιν. Ακολουθήστε όλη τη δράση στο Gazzetta με LIVE και τις τρεις ημέρες.

New season. New cars. Bring on March 🔥#F1 pic.twitter.com/6SqBUwNYi4