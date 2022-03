H γερμανική ομάδα έχει επενδύσει πολύ στο μονοθέσιο του 2022 και το μυστικό βρίσκεται στο εσωτερικό του.

H Formula 1 μπαίνει σε μία νέα εποχή το 2022, με τους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν πλήρως την εμφάνιση των μονοθεσίων. Τα σχεδιαστικά τμήματα αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν από το μηδέν, μιας και η αεροδυναμική φιλοσοφία είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό φέρνει επιπλέον προκλήσεις στις ομάδες, που έχουν να διαχειριστούν και τους πόρους του budget cap.

Στα μηχανικά μέρη, οι κινητήρες έχουν υποστεί τις λιγότερες αλλαγές από τους τεχνικούς κανονισμούς σε σχέση με το 2021. Η υιοθέτηση των E10 καυσίμων όμως προκάλεσε πονοκέφαλο στους κατασκευαστές, καθώς έπρεπε να βρουν επιπλέον ιπποδύναμη. Για το λόγο αυτό προχώρησαν ορισμένες αλλαγές, ώστε να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους. Μάλιστα από το 2022 ισχύει το πάγωμα στην εξέλιξή τους μέχρι το 2025.

Μία εκ των ομάδων που προέβη σε μεγάλες αλλαγές ήταν η Mercedes. O επικεφαλής του τμήματος κινητήρων HPP της γερμανικής φίρμας, Χιούελ Τόμας, αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ομάδα το τι χρειάστηκε να κάνει για να παραμείνει ανταγωνιστική: «Η ομάδα έκανε τόσο σπουδαία δουλειά με τον κινητήρα, ειδικά με τον τρόπο που είναι τοποθετημένος στο μονοθέσιο. Γνωρίζουμε πόση δουλειά έπεσε πάνω στο μονοθέσιο. Το εμπρός μέρος του κινητήρα είναι εντελώς διαφορετικό. Κάθε χρόνο μιλάμε για αλλαγές, αλλά αυτή δεν ήταν μια μικρή αλλαγή. Ήταν μία τρομακτική αλλαγή. Το ίδιο ισχύει για τις εξατμίσεις. Χρόνο με το χρόνο κάνουμε αλλαγές, αλλά κάτω από το αμάξωμα κρύβεται κάτι τελείως διαφορετικό».

Τα νέα καύσιμα Ε10 ανάγκασαν το τμήμα κινητήρων να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις της διάταξης του κινητήρα. O Τόμας εξηγεί τους πονοκεφάλους που δημιουργεί στη Mercedes: «Το βιοκαύσιμο αλλάζει πλέον την καύση. Αυτό σημαίνει πως έχουμε μικρότερη απόδοση, διότι με την ίδια ροή καυσίμου έχεις μικρότερη ενέργεια μέσα της. Η Petronas μας έδωσε πολλά υποψήφια δείγματα καυσίμου που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη. Επιπλέον έχουμε και το πάγωμα εξέλιξης των κινητήρων. Δεν θέλαμε να αφήσουμε τίποτα σε εκκρεμότητα. Κάναμε τη μεγαλύτερη αλλαγή από την αρχή των υβριδικών κινητήρων».

