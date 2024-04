Οι μπαμπάς και γιος Σάινθ βρέθηκαν στην πίστα της Χερέθ και είδαν από κοντά τον καλύτερο αγώνα του MotoGP στο 2024.

Δύο ιδιαίτεροι καλεσμένοι βρέθηκαν στην πίστα της Χερέθ για το Grand Prix Ισπανίας, τον τέταρτο φετινό αγώνα του MotoGP. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC και τέσσερις φορές νικητής του Ράλλυ Ντακάρ, Κάρλος Σάινθ, εθεάθη στην ισπανική πίστα μαζί με τον γιο του και οδηγό της Scuderia Ferrari στη Formula 1, Κάρλος Σάινθ Jr.

Αμφότεροι δεν πέρασαν απαρατήρητοι, καθώς με κάθε ευκαιρία οι κάμερες στρεφόντουσαν πάνω τους. Μάλιστα έκαναν βόλτες στο paddock του MotoGP στη Χερέθ και γνώρισαν από κοντά τους αναβάτες.

From 4-wheel racing royalty to 2-wheels! 🏎️👑🏍️@Carlossainz55 and Carlos Sainz came to see our star-studded show in Jerez and they surely weren’t disappointed! 🌟 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2WFsMGqQpY