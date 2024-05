Σαν Σήμερα: Η πρώτη μονομαχία των Σουμάχερ και Αλόνσο (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Στο νέο μας ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα γνωρίσουμε έναν ταλαντούχο οδηγό της Scuderia Ferrari στη Formula 1 που έχασε άδικα τη ζωή του στη Μόντσα. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε ανάμεσα σε έναν Γερμανό και έναν Ισπανό οδηγό το 2003 στη Βαρκελώνη. Στο MotoGP, ένας σύγχρονος θρύλος έχει γενέθλια, ενώ δύο πολυπρωταθλητές κατέκτησαν νίκες.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1928, γεννήθηκε ο Βόλφγκανγκ Φον Τριπς. Ο Γερμανός ευγενής εισήλθε στη Formula 1 με τη Scuderia Ferrari το 1956 και στα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως ένας εκ των κορυφαίων οδηγών του πρωταθλήματος. Το 1961, η Ferrari και η πανέμορφη «sharknose» 156 μονοπώλησαν τον ανταγωνισμό, με τον Φον Τριπς να κερδίζει στην Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία για να τεθεί επικεφαλής στη βαθμολογία, πριν το φινάλε της σεζόν στην Ιταλία. Ενώ όδευε προς τον τίτλο, ο Γερμανός ενεπλάκη σε δυστύχημα λίγο πριν τη στροφή Αλμπορέτο στη Μόντσα, ακουμπώντας τροχούς με τον Τζιμ Κλαρκ. Έχασε τραγικά τη ζωή του σε ηλικία μόλις 33 χρονών, μαζί με 14 θεατές. Σε μια τραγική έκβαση, ο ομόσταυλος του Βον Τριπς στη Ferrari, Φιλ Χιλ, επικράτησε σε εκείνον τον αγώνα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μετά από εκείνη την περίοδο, ο σαφέστατα επηρεασμένος Αμερικανός αποσύρθηκε σταδιακά από τους αγώνες.

Σαν σήμερα το 1946, γεννήθηκε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας ο Τζον Ουάτσον. Στην πορεία του στη Formula 1 από το 1973 έως το 1985, ο Βρετανός κατέκτησε την παρθενική νίκη για τον ίδιο και την Penske, στο GP Αυστρίας του 1976. Χρειάστηκε να περιμένει έως το 1981 για να ανέβει ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με τη McLaren, σημειώνοντας άλλες τρεις νίκες έως τις αρχές του 1983. Μάλιστα, η νίκη του το 1983 στο Λονγκ Μπιτς ήρθε από την 22η θέση, την χαμηλότερη θέση εκκίνησης από την οποία προήλθε νίκη στη ιστορία του πρωταθλήματος. Ο Ουάτσον ήταν πολύ αξιόπιστος και στους αγώνες αντοχής, κερδίζοντας τέσσερις φορές σε events του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC) – μία με την Porsche και τρεις με την Jaguar. Μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες, εξελίχθηκε σε τηλεσχολιαστή, σε πολλές και ποικίλες διοργανώσεις ανά την Ευρώπη και όχι μόνο.

John Watson in McLaren MP4-1C scores his final #F1 win, by starting 22nd on the grid!!! 1983 #USWestGP (Video: @F1) pic.twitter.com/YReNcSQi3m