MotoGP Κατάρ FP1: Ο Μπίντερ έκανε ποδαρικό

O Μπραντ Μπίντερ της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της αγωνιστικής χρονιάς του 2022.

Το πρωτάθλημα του MotoGP ξεκίνησε για το 2022 στην πίστα Λοσέιλ στο Κατάρ, με τον Μπραντ Μπίντερ να ολοκληρώνει στην κορυφή του πίνακα των χρόνων στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1). Οι αναβάτες ξεχύθηκαν αμέσως στην πίστα για να καταγράψουν τους πρώτους επίσημους γύρους της χρονιάς και να πάρουν αίσθηση από τις καινούριες μοτοσικλέτες τους.

Έπειτα από 45 λεπτά, τον ταχύτερο χρόνο κατέγραψε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM. O Νοτιοαφρικανός σημείωσε το 1:54,851 στο τέλος της διαδικασίας με φρέσκο σετ ελαστικών και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το 2022. Πίσω του στη 2η θέση ακολούθησε ο Τακάκι Νακαγκάμι της LCR Honda που εντυπωσίασε με το 1:54,907 και ήταν πολύ κοντά στο χρόνο της KTM. Πολύ κοντά βρέθηκε και ο Άλεξ Ρινς της Suzuki που ήταν 0,071 δευτ. μακριά από την κορυφή.

The perfect start for @BradBinder_41! 💪



The South African upsets the odds to top the first session of the season! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/2sr9apqMDv