Η ενδεχόμενη είσοδος της αμερικανικής ομάδας έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στις τάξεις της Formula 1.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στη Βαρκελώνη, δημιουργήθηκε ένα παράξενο κλίμα σχετικά με την ενδεχόμενη είσοδο της Andretti Global στο σπορ από το 2024. Ορισμένες ομάδες, όπως η Mercedes, εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με το εγχείρημα αυτό, ενώ άλλες όπως η McLaren και η Alpine είναι θετικές στην είσοδο της νέας ομάδας.

Η Andretti έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα για να εισέλθει στο σπορ από το 2024, με τον πρωταθλητή του 1978 Μάριο Αντρέτι να έχει ήδη αποκαλύψει πως υπάρχει συμφωνία με προμηθευτή κινητήρων. Ο CEO της Andretti Global, Μάικλ Αντρέτι, αποκάλυψε πως η ομάδα του είναι έτοιμη να πληρώσει τη ρήτρα 200 εκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπει η υπάρχουσα Συμφωνία Ομονοίας και επιθυμεί το μονοθέσιο να κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Το περασμένο σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας του Indycar για το 2022 στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα των ΗΠΑ. Στο πρωτάθλημα μονοθεσίων η Andretti έχει τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα, κορυφαίους οδηγούς και πλούσια ιστορία.

Εκεί βρέθηκε ο δημοσιογράφος της Formula 1, Ουίλ Μπάξτον, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter τόνισε πως ακόμα και σε μία εποχή δίχως budget cap, οι πόροι της Andretti Global θα φόβιζαν ακόμη και τις Mercedes, Red Bull Racing και Ferrari.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός έγραψε στην ανάρτησή του: «Είχα αυτό το σαββατοκύριακο αρκετές συνομιλίες με αρκετό κόσμο στα paddock του Indycar. Το πρότζεκτ της Andretti για τη Formula 1 είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό! Μπορούν με τεράστια άνεση να πληρώσουν τη ρήτρα εισόδου. Σε μία εποχή δίχως το budget cap θα έκανε τους τρεις μεγάλους της Formula 1 να φοβηθούν. Δεν εκπλήσσομαι που ανησυχούν».

Fine tuning for the #FirestoneGP ⚙️



Who thinks they can change a tire under 6 seconds like the @GainbridgeLife squad? #AllAndretti / @IndyCar pic.twitter.com/H5Q1HyP5M4