Εντυπωσιακό onboard με τη νέα Mercedes και τον Χάμιλτον στο τιμόνι (vid)

Η πρωταθλήτρια της Formula 1, Mercedes, μοιράστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον video από τον πρώτο γύρο της W13 στην πίστα.

Μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες πρεμιέρες ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2022, ήταν αυτή της Mercedes W13 E Performance. Με τη γερμανική ομάδα να μετράει οκτώ συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους κατασκευαστών, επίτευγμα που συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1, το φορτίο για το νέο «ασημί βέλου» είναι μεγάλο.

Πραγματικά ασημί φέτος, μιας και η Mercedes άφησε το μαύρο και επέστρεψε στον παραδοσιακό της χρωματισμό, προκάλεσε αίσθηση κατά την παρουσίασή του που πραγματοποιήθηκε στο Σίλβερστόουν της Αγγλίας.

Λίγο μετά την ολοκλήρωσή της, η ομάδα του Μπράκλεϊ «έπιασε δουλειά» αφού πραγματοποίησε το shakedown του νέου της δημιουργήματος. Με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς να αλλάζουν άρδην τα μονοθέσια φέτος, κάθε χιλιόμετρο πριν την έναρξη της σεζόν είναι κρίσιμο. Έστω και με τους περιορισμούς που έχουν οι ημέρες κινηματογράφησης όπως αυτή, δηλαδή το όριο των 100 χιλιομέτρων και η χρήση demo ελαστικών.

. @LewisHamilton back at the wheel of an @F1 car just feels right. 🙏 pic.twitter.com/08ydvKwxNf

Επιπλέον δυσκολίες έφερε η καταιγίδα «Γιουνίς» που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά αυτό δεν πάτησε φρένο στη γερμανική ομάδα. Βγήκε στην πίστα και μάλιστα μας έδωσε αρκετό υλικό από αυτές τις βόλτες. Σας έχουμε ήδη δείξει τα πρώτα πλάνα με τη W13 εν δράσει, τώρα έχουμε ένα πιο αναλυτικό, μεγαλύτερο σε διάρκεια και πολύ ενδιαφέρον video.





Τον πρώτο γύρο του νέου μονοθεσίου στην πίστα, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λούις Χάμιλτον πίσω από το τιμόνι και διάφορες γωνίες λήψεις. Με πιο ενδιαφέρουσα αυτή που «κοιτάει» στο πίσω μέρος της W13 και φανερώνει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος DRS στις νέας φιλοσοφίας πίσω αεροτομές.

Δείτε το γύρο του Βρετανού οδηγού με το νέο του «παιχνίδι», στο video που ακολουθεί…

Taking our all-new 2022 @F1 beast for a drive. 👊 Ride onboard for @LewisHamilton's very first lap in the W13! pic.twitter.com/SUG5drcUQz