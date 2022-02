Ως ένδειξη σεβασμού στον Μίκαελ Σουμάχερ, ο Τζορτζ Ράσελ θα αλλάξει φέτος το χρώμα του κράνους του.

Το 2022 η ομάδα της Mercedes-AMG στη Formula 1 θα έχει ανανεωμένο οδηγικό lineup. O Λιούις Χάμιλτον μπαίνει στη 10η χρονιά του με τα ασημί βέλη και δίπλα του θα έχει τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός, προερχόμενος από τη Williams, αντικαθιστά τον Βάλτερι Μπότας, με τον Φινλανδό να μετακομίζει με τη σειρά του στην Alfa Romeo.

Η έναρξη της νέας σεζόν πλησιάζει, με τις ομάδες να αποκαλύπτουν μία-μία τα μονοθέσιά τους. Παράλληλα η χειμερινή περίοδος είναι σημαντική για τους οδηγούς, μιας και ανασχεδιάζουν τα κράνη τους. Λίγες ημέρες πριν από την αποκάλυψη της W13, o Ράσελ μάς παρουσίασε το κράνος που θα χρησιμοποιήσει το 2022. Ο 24χρονος Βρετανός αγωνιζόταν στην καριέρα του ως τώρα με κόκκινα κράνη, όμως φέτος αυτό αλλάζει. Στο βίντεο που δημοσίευσε η Mercedes στα social media, εξηγεί γιατί από φέτος θα φορά μαύρο κράνος και παράλληλα το ρόλο που είχε ο Μίκαελ Σουμάχερ στην απόφαση αυτήν.

«Ένα κόκκινο κράνος σε μία Mercedes με έκανε να νιώσω πως αυτό ανήκει στον Μίκαελ Σουμάχερ. Ήθελα πραγματικά να το σεβαστώ αυτό και να επιλέξω μία διαφορετική κατεύθυνση. Φέτος θα έχω πολύ διαφορετικά χρώματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και επέλεξα το μαύρο χρώμα. Το εμπρός μέρος είναι πλέον μαύρο και το κόκκινο το μετατόπισα στο πλαϊνό μέρος, ενώ έφερα πιο μπροστά τις μπλε λεπτομέρειες που λατρεύω. Φυσικά έχω το προσωπικό μου λογότυπο στο πλάι, τον αριθμό μου στο πάνω μέρος και το αστέρι της Mercedes εμπρός. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι αρκετά επιθετικό», είπε ο Ράσελ.

24 is feeling good so far. 🖤 Thanks for all the messages everyone. pic.twitter.com/hA3CagIyIS