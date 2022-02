To νέο μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας λίγο μετά την επίσημη αποκάλυψή του έκανε τα πρώτα του χιλιόμετρα στην πίστα του Σίλβερστον.

Η Mercedes-AMG παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα W13, που θα οδηγήσουν το 2022 οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Η γερμανική ομάδα επέλεξε να γυρίσει στις ρίζες της, με το ασημί χρώμα να κάνει την επιστροφή του στο μονοθέσιο, και παράλληλα ευελπιστεί να διεκδικήσει δύο ακόμη τίτλους.

Λίγο μετά την αποκάλυψη του νέου της «όπλου», η Mercedes πραγματοποίησε στην πίστα του Σίλβερστον το καθιερωμένο της shakedown. Πρώτη γεύση από το μονοθέσιο στη βρεγμένη διαδρομή πήρε ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί λίγο αργότερα.

Η Mercedes δεν παρέλειψε να μας ετοιμάσει ακόμα μία έκπληξη. Η W13 που πάτησε πίστα είχε μία πολύ διαφορετική εμπρός αεροτομή σε σύγκριση με αυτή που είδαμε στην παρουσίαση. Παράλληλα, η εμπρός αεροτομή της παρουσίασης ήταν διαφορετική από αυτή στις studio φωτογραφίες που δημοσίευσε η ομάδα μαζί με αρκετά ακόμη μέρη του μονοθεσίου. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες είδαμε τρεις διαφορετικές εμπρός πτέρυγες στο μονοθέσιο.

Η γερμανική ομάδα δεν παρέλειψε βέβαια να δημοσιεύσει οπτικοακουστικό υλικό στα social media της για την πρώτη εμφάνιση της W13 στην πίστα. Στο πρώτο βίντεο βλέπουμε το μονοθέσιο να βγαίνει από το γκαράζ, ενώ στο δεύτερο ο Ράσελ κινείται με τέρμα γκάζι στην ευθεία που φέρει πλέον το όνομα του Λιούις Χάμιλτον.

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6