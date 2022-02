Πλέον μπορείς να νιώσεις σαν πραγματικός οδηγός Formula 1 μέσα από το σαλόνι του σπιτιού σου.

Η βρετανική φίρμα, Axsim θέλησε να δημιουργήσει τον απόλυτο προσομοιωτή οδήγησης που φέρνει τον οδηγό πιο κοντά στα δεδομένα της Formula 1. Με σύνθημα «όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα», χρησιμοποίησε τεχνολογία από πολεμικά αεροπλάνα ώστε να μπορεί να προσομοιώνει τις δυνάμεις G που νιώθουν οι οδηγοί όπως ο Λιούις Χάμιλτον, ο Μαξ Φερστάπεν, ο Φερνάντο Αλόνσο και άλλοι.

Ο προσομοιωτής έχει το σχήμα ενός μονοθεσίου και μοιάζει ιδιαίτερα με τον εξοπλισμό που έχουν οι πραγματικές ομάδες της Formula 1 στα εργοστάσιά τους. H λύση που προτείνει η Axsim είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα μηχάνημα που προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες οδήγησης ώστε ο οδηγός να νιώθει πως αγωνίζεται με ένα πραγματικό μονοθέσιο.

Το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο με το δική του πλατφόρμα προσομοίωσης αγώνων και δεν μπορεί να συνδεθεί με πλατφόρμες όπως το Playstation, το Xbox ή τον υπολογιστή. Όμως παρέχει πληθώρα αγωνιστικών και διαδρομών και ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει αγώνες απέναντι σε άλλους οδηγούς που έχουν αγοράσει ανάλογο προσομοιωτή.

Ο προσομοιωτής της Axsim είναι εφοδιασμένος με πολλαπλούς αισθητήρες και ηλεκτρικά συστήματα που μετατρέπουν το sim-racing σε πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν ο οδηγός πατάει το γκάζι θα νιώσει τη δύναμη της επιτάχυνσης ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φυσική κατάσταση θα παίξει σημαντικό ρόλο στον οποιοδήποτε κάτοχο, όπως και στην πραγματικότητα.

Η εταιρεία έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα, καθώς έχει δημιουργήσει αρκετούς εξομοιωτές με έμφαση στα πολεμικά τζετ. Στο τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει εφοδιάσει με τον εξοπλισμό της αρκετές ομάδες Formula 1, NASCAR όπως και ομάδες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα αντοχής.

Στον τομέα των περιφερειακών, ο προσομοιωτής έρχεται αποκλειστικά με μία οθόνη 49 ιντσών, ή μία τριπλή οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης 4K. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα οποιοδήποτε χρώμα επιθυμεί για να βάψει το αμάξωμα του προσομοιωτή, ενώ υπάρχει επιλογή «ένδυσης» στα χρώματα μονοθεσίου της Red Bull Racing.

Όσο για την τιμή του, ανέρχεται στις 130.000 ευρώ. Διαθέσιμη είναι και μία μίνι έκδοση του εξομοιωτή που κοστίζει 20.000 ευρώ. Περισσότερα για το σύστημα της Axsim μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δείτε το δημιούργημα της Axsim εν δράσει.

Watch two time “king of the hill” Robin Shute conquer a virtual @AC_assettocorsa #PikesPeak in our full-motion #FormulaOne Simulator during his visit to @CranfieldUni & @CranfieldAVEC… pic.twitter.com/vmn5LnjZV7