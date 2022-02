Η παρουσία στην ίδια ομάδα με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή δημιουργεί επιπλέον απαιτήσεις από τον Μεξικανό οδηγό.

To 2021 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά στην καριέρα του Σέρτζιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός μετακόμισε στη Red Bull Racing και είχε δίπλα του τον Μαξ Φερστάπεν που κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών. Μπορεί να αρκέστηκε σε ρόλο δεύτερου οδηγού, όμως ήταν σημαντικός παράγοντας στην κατάκτηση του τίτλου από τον Ολλανδό οδηγό.

Η νέα σεζόν είναι λίγες ημέρες μακριά και η αυστριακή ομάδα ετοιμάζεται πυρετωδώς για αυτή. Πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε τη νέα RB18, που σύμφωνα με την αυστριακή ομάδα θα διαφέρει σημαντικά όταν πατήσει πρώτη φορά πίστα. Όλες οι ομάδες ξεκινούν από το μηδέν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Πέρεζ που στοχεύει στο να το εκμεταλλευτεί.

Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Λουίς Ραμίρεζ στο motorsport.com, ο Πέρεζ πρέπει να δώσει έναν πόλεμο εντός της ομάδας το 2022: «Επειδή ο Μαξ είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, η ομάδα ρίχνει όλο το βάρος της πάνω του και όλοι γνωρίζουμε πως η Red Bull έχει νούμερο ένα και νούμερο δύο οδηγό. Ο Πέρεζ λοιπόν πρέπει να δώσει εσωτερικό πόλεμο. Πρέπει να παλέψει για να αλλάξει την ιεραρχία στην ομάδα. Αλλά αν ο Τσέκο έχει αποδείξει κάτι είναι πως ποτέ δεν τα παρατάει. Γι’αυτό και οδηγεί για τη Red Bull».

Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις την περασμένη σεζόν, όπου ο Πέρεζ έδειξε καλύτερο πρόσωπο από τον Φερστάπεν. Ωστόσο έχει τη στήριξη της ομάδας του - άλλωστε του επέκτεινε το συμβόλαιο και για το 2022. Ο σύμβουλος της Red Bull για θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, πιστεύει πως ο Μεξικανός είναι καλύτερος από τον πρώην οδηγό της Mercedes, Βάλτερι Μπότας. Όμως για το 2022 υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις από απαιτήσεις.

Παρά το γεγονός πως δεν ήταν η πιο εύκολη σεζόν στην καριέρα του Πέρεζ, ο Ραμίρεζ πιστεύει πως ο συμπατριώτης του μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο με τη νέα γενιά μονοθεσίων: «Το 2021 ήταν μια δύσκολη σεζόν για τον Πέρεζ, είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Όμως είναι ένα χρόνο στην ομάδα, ξέρει πώς να αντλήσει τα μέγιστα από τους μηχανικούς του. Φέτος είναι μία σεζόν με μεγάλες αλλαγές και αν η Red Bull είναι στις μπροστά θέσεις, τότε ο Τσέκο έχει όλα τα εργαλεία ώστε να είναι διεκδικητής του τίτλου. Έχει πολλές πιθανότητες πιστεύω».

Ο Πέρεζ ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2021 στην 4η θέση της βαθμολογίας και κατέκτησε μία νίκη - στο επεισοδιακό GP Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο ψάχνει ακόμα την πρώτη του pole position στη Formula 1, η οποία λίγο έλειψε να έρθει στο GP Εμίλια-Ρομάνια.

A shoutout to our awesome 2022 Team partners 🤝 Let's make it a season to remember 💪 pic.twitter.com/vSNhq9H2KA