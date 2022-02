Η ιαπωνική φίρμα ετοιμάζεται να λανσάρει τη διάδοχο της εντυπωσιακής LFA και το νέο μοντέλο θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Η Lexus μπαίνει δυναμικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και έχει ήδη θέσει τους στόχους της για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2035, όλα τα μοντέλα της γκάμας της θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά και αυτό σημαίνει πως θα ακολουθήσει την τάση αρκετών αυτοκινητοβιομηχανιών που εγκαταλείπουν τους θερμικούς κινητήρες.

Τώρα η ιαπωνική φίρμα δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει το νέο Electrified Sport Concept μοντέλο «εν δράσει». Μάλιστα, αναμένεται να τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας των επερχόμενων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Lexus.

Ο σχεδιασμός του διαθέτει αρκετές καμπύλες και έντονα επιθετικό στιλ. Δεν διακρίνονται ιδιαίτερες επιρροές από την προηγούμενη LFA, όμως αυτό είναι ένα μήνυμα της Lexus για την εμφάνιση των μελλοντικών της μοντέλων. Το εμπρός μέρος μέχρι και την καμπίνα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το πίσω μέρος, με το μοντέλο να θυμίζει αρκετά τη μορφή της Toyota Supra. To πίσω μέρος έχει σχήμα εντόμου και διαφέρει σημαντικά από την LFA που ουσιαστικά αντικαθιστά. Μεγαλύτερη εντύπωση προκαλούν τα πίσω φωτιστικά σώματα.

Μπορεί η Lexus να μην έχει δημοσιεύσει λεπτομέρειες αναφορικά με το Electrified Sport Concept, όμως οι επιδόσεις του αναμένεται να είναι αντάξιες του ονόματος της LFA. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα θα πραγματοποιείται σε περίπου 2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον η αυτονομία του αναμένεται να είναι στα 700 χιλιόμετρα, ενώ είναι πολύ πιθανό να εφοδιάζεται με μπαταρίες ξηρού τύπου (solid state).

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Lexus για το Electrified Sport Concept.

