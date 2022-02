Η βρετανική ομάδα θα έχει διαφορετική εμφάνιση στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

H Williams Racing ετοιμάζεται με αμείωτους ρυθμούς για την αποκάλυψη του νέου της μονοθεσίου, με την παρουσίαση να είναι προγραμματισμένη για τις 15 Φεβρουαρίου. Για τη σεζόν του 2022, η ομάδα με βάση το Γκρόουβ θα έχει διαφορετικό οδηγικό lineup. O Νικολά Λατίφι παραμένει για τρίτη χρονιά στο δυναμικό της ομάδας, ενώ δίπλα του θα έχει τον Άλεξ Άλμπον, ο οποίος επιστρέφει στη Formula 1 μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Οι παρουσιάσεις των ομάδων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της χειμερινής περιόδου. Οι οπαδοί του σπορ περιμένουν με αγωνία να δουν τα νέα μονοθέσια, με τη Formula 1 να μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Η Williams τώρα δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media όπου οι Λατίφι και Άλμπον βλέπουν για πρώτη φορά το νέο μονοθέσιο της ομάδας. Φυσικά η εμφάνιση του μονοθεσίου παρέμεινε μυστική προς τον υπόλοιπο κόσμο και σκοπός του βίντεο είναι να δούμε τις αντιδράσεις των οδηγών.

Αμφότεροι είναι ιδιαίτερα έκπληκτοι με αυτό που βλέπουν, με τον Καναδό οδηγό να μαρτυρά πως θα έχει ένα διαφορετικό χρωματισμό. Επιπλέον αναφέρει πως έχει και διαφορετικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν ορισμένα σημεία του μονοθεσίου.

Τα παραδοσιακά χρώματα της Williams είναι το μπλε και το λευκό, ενώ το 2021 παρουσίασε έναν χρωματισμό με δύο αποχρώσεις του μπλε, ενώ το λευκό και μικρές δόσεις του κίτρινου έκαναν την εμφάνισή τους. Την περασμένη σεζόν, η βρετανική ομάδα ολοκλήρωσε στην 8η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και με τη νέα γενιά μονοθεσίων επιθυμεί να σκαρφαλώσει ακόμα περισσότερο στην κατάταξη από πλευράς δυναμικότητας.

