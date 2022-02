O Σεμπάστιαν Φέτελ αποκάλυψε πως θέλει να πάρει γεύση από τα ράλλυ και η M-Sport εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον.

Το Race of Champions του 2022 μας χάρισε έναν συναρπαστικό τελικό, με τον Σεμπαστιέν Λεμπ να κατακτά τη νίκη. Αντίπαλος του ήταν ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητή της Formula 1 Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του και την ταχύτητά του στις χιονισμένες διαδρομές. Μάλιστα άφησε θετικές εντυπώσεις και στον θρύλο τον αγώνων ράλλυ Σεμπαστιέν Λεμπ.

Παρά το γεγονός πως δεν κατέκτησε τον τίτλο του ROC, o Φέτελ απόλαυσε την εξόρμηση στις χιονισμένες συνθήκες και με δηλώσεις του στο Dirtfish αποκάλυψε πως θέλει να δοκιμάσει την τύχη του και εκτός πίστας: «Το απολαμβάνω πολύ. Φυσικά έχω πολλά να μάθω. Αλλά πάντα μου άρεσε να βλέπω αυτό που κάνουν. Είναι κάτι το διαφορετικό και το συναρπαστικό. Όπως στη Formula 1, έτσι κι εδώ πρέπει να δουλέψεις σκληρά στο παρασκήνιο, με σημειώσεις και όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Είναι κάτι παραπάνω από οδήγηση και σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι καθόλου εύκολη η μετάβαση από μονοθέσιο σε αγωνιστικό off-road και να είσαι αμέσως γρήγορος. Θέλεις χρόνο και εμπειρία. Αν κάποιος είναι πρόθυμος να μου δώσει μια ευκαιρία και έχει αρκετό χρόνο να διαθέσει, θα ήμουν χαρούμενος να το προσπαθήσω», δήλωσε ο Γερμανός.

Η M-Sport δεν έχασε ευκαιρία και με μια ανάρτηση στο Twitter ζήτησε με χιουμοριστικό -αλλά ίσως και σοβαρό μαζί- ύφος από την Aston Martin να επικοινωνήσει μαζί της ο Φέτελ. Μάλιστα παρέθεσαν και το email της βρετανικής ομάδας, όπως βλέπετε παρακάτω.

Pssst, @AstonMartinF1, our email is [email protected] Can you pass it on to Seb to drop us a line ?







/ @DirtFishRally pic.twitter.com/nLFrdtUoE1