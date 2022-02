Διέρρευσαν φωτογραφίες της νέας McLaren MCL36, με το μονοθέσιο να έχει μία κάπως ασυνήθιστη μορφή.

Οι ομάδες της Formula 1 ετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις των νέων τους μονοθεσίων πριν τις πρώτες χειμερινές δοκιμές της χρονιάς. Ήδη η Haas αποκάλυψε τα χρώματα του 2022, όμως το μονοθέσιο που μας έδειξε δεν θα έχει την ίδια μορφή όταν πατήσει πίστα. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δούμε την παρουσίαση των Red Bull RB18 και Aston Martin AMR22 και McLaren MCL36.

Όμως τα τελευταία 24ωρα διέρρευσαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες της νέας McLaren MCL36 πριν την επίσημη αποκάλυψη. Το μονοθέσιο είναι σε μορφή Lego, έχει τον επίσημο χρωματισμό της ομάδας και χαρακτηριστικά ενός μονοθεσίου προδιαγραφών 2022. Η εμπρός και η πίσω αεροτομή διαφέρουν από του 2021, ενώ και οι τροχοί φαίνεται πως είναι 18 ιντσών και το ελαστικό πιο λεπτό.

Το μονοθέσιο είναι μέρος της σειράς Lego Technic, με την εταιρεία να ανακοινώνει πρόσφατα τη συνεργασία της με τη βρετανική ομάδα. Μπορεί να μην έχουμε λεπτομέρειες του μονοθεσίου, όμως ο χρωματισμός είναι παρόμοιος αν όχι ίδιος με αυτόν του 2021. Φωτογραφίες του πραγματκού μονοθεσίου δεν διέρρευσαν. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μονοθέσιο Formula 1 που μετατρέπεται σε Lego, καθώς και η Mercedes W12 του Λιούις Χάμιλτον θα κυκλοφορήσει σε μοντέλο κατασκευής.

Η McLaren θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο στο McLaren Technology Center στις 11 Φεβρουαρίου. Παράλληλα θα γίνουν και οι παρουσιάσεις των ομάδων του Indycar και της Extreme E.

Under wraps… but not for much longer! Soon we’ll reveal the LEGO Technic @McLarenF1! #McLaren #LEGOTechnic #F1 pic.twitter.com/gnVTnTSF7b