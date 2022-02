H Haas θα γίνει η πρώτη ομάδα της Formula 1 που θα αποκαλύψει το μονοθέσιο του 2022 την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και οι ομάδες ετοιμάζονται πυρετωδώς ώστε να είναι έτοιμες για το ξεκίνημα καθώς ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας των παρουσιάσεων και του πρώτου τεστ χειμερινών δοκιμών για το 2022. Τα μονοθέσια θα έχουν διαφορετική εμφάνιση φέτος, λόγω των μεγάλων αλλαγών στους τεχνικούς κανονισμούς.

Η Haas ανακοίνωσε ότι η αποκάλυψη της VF-22, ή τουλάχιστον του χρωματισμού της, αφού το μήνυμα στην προαναγγελία της παρουσίασης είναι κάπως αμφιλεγόμενο, θα γίνει την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου στις 13:00 ώρα Ελλάδος. Το μονοθέσιο του 2022 θα οδηγήσουν οι Μικ Σουμάχερ και Νικίτα Μαζέπιν που παραμένουν στην ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η αποκάλυψη του μονοθεσίου θα γίνει πιθανότατα με ψηφιακές φωτογραφίες, ενώ το πραγματικό μονοθέσιο θα το δούμε για πρώτη φορά στις δοκιμές της Βαρκελώνης. Η Haas θέλει να αναρριχηθεί στην κατάταξη και να ξεχάσει το κάκιστο 2021 όπου τερμάτισε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Τζιν Χας ήταν από τις πρώτες που επικεντρώθηκαν στο μονοθέσιο του 2022 και με τον βελτιωμένο κινητήρα της Ferrari στοχεύει να βρίσκεται στο μέσον του grid.

You'll get your first look of our 2022 livery tomorrow!#HaasF1 #FWD2022 pic.twitter.com/KvQ41yMJkO