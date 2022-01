Ο Μαξ Φερστάπεν αποκάλυψε το κράνος με το οποίο θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2022.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και οι ομάδες εργάζονται με αμείωτους ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμες για το ξεκίνημά της. Τα μονοθέσια παίρνουν την τελική τους μορφή πριν τις επίσημες παρουσιάσεις στις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, ενώ το τριήμερο 23-25 του ίδιου μήνα θα βρεθούν στην Ισπανία για το πρώτο χειμερινό τεστ.

Όμως οι ομάδες δεν είναι οι μόνες που κάνουν σχέδια για το 2022. Οι οδηγοί κάνουν τη δική τους προετοιμασία και επιθυμούν να είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με αγωνία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο Μαξ Φερστάπεν μας ετοίμασε μια μικρή έκπληξη.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 παρουσίασε το κράνος με το οποίο θα αγωνιστεί στο 2022. Το νούμερο 1 επιστρέφει στη Formula 1 μετά το 2014 και ο Φερστάπεν θα παλέψει με όλο του το ταλέντο ώστε να το διατηρήσει. Το κράνος του διαθέτει το γνωστό σχεδιασμό με ένα λιοντάρι να κοσμεί το πάνω μέρος και συνδυάζει τα αρχικά «MV». Επιπλέον είναι επιχρυσωμένο και τονίζει με το παραπάνω την επιτυχία του 2021. Η παρουσία του αριθμού στο κράνος είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 9.2 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1. Aλλά ακόμα και να μην ήταν, ο Ολλανδός δεν θα έχανε την ευκαιρία να «φωνάξει» με κάθε τρόπο πως είναι πια παγκόσμιος πρωταθλητής.

Δείτε τον Μαξ Φερστάπεν να μας παρουσιάζει το νέο του κράνος.

Going gold in 2022 The champion has a shiny new lid for this season @Max33Verstappen 🇳🇱 pic.twitter.com/2Ux7bM37Fi