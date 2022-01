H Scuderia Ferrari ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα δοκιμών στο Φιοράνο, καθώς προετοιμάζεται για την αγωνιστική σεζόν του 2022.

Οι ομάδες της Formula 1 προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Οι χειμερινές δοκιμές πλησιάζουν και επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες γίνεται ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεως. Οι τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς αλλάζουν εντελώς την εμφάνιση των μονοθεσίων και οι ομάδες ξεκίνησαν το σχεδιασμό τους από το μηδέν.

Η Ferrari είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες για το 2022 και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Αυτή την εβδομάδα είχε προγραμματίσει ένα τεστ διάρκειας 4 ημερών στην ιδιωτική της πίστα στο Φιοράνο. Ωστόσο προέκυψε μπέρδεμα αναφορικά με το μονοθέσιο με το οποίο θα πραγματοποιούσαν το τεστ. Τελικά αυτό δεν ήταν του 2021 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί αλλά παλαιότερο.

Οι δύο επίσημοι οδηγοί της ομάδας, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ θα εναλλαχθούν σήμερα στο τιμόνι της SF71-H του 2018, μοιράζοντας αυτές τις ημέρες χρέη οδηγού με το δοκιμαστή της Scuderia, Ρόμπερτ Σβάρτσμαν. Ο Ρώσος ήταν αυτός που ξεκίνησε τις δοκιμές χθες (26/1) και ολοκλήρωσε συνολικά 44 γύρους στην πίστα. Θα οδηγήσει ξανά την Παρασκευή 28/1.

Οι δοκιμές είναι πολύ σημαντικές για την προετοιμασία της Ferrari, καθώς το πρώτο χειμερινό τεστ είναι λιγότερο από ένα μήνα μακριά. Η ιταλική ομάδα θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο στις 17 Ιανουαρίου και στις 23 θα βρεθεί μαζί με τις υπόλοιπες 9 ομάδες στη Βαρκελώνη για τρεις ημέρες χειμερινών δοκιμών. Η Ferrari δεν είναι η μόνη ομάδα που πραγματοποιεί δοκιμές, καθώς και η AlphaTauri βρίσκεται στην Ίμολα με τους Πιερ Γκασλί και Γιούκι Τσουνόντα, όπου κάνει γράφει γύρους με το μονοθέσιο του 2020, την ΑΤ01.

For the first time in 2022, we’re on track #essereFerrari @ShwartzmanRob pic.twitter.com/ILUINJo29Z