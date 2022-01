Formula 1: H AlphaTauri θα μας φέρει τον Άγιο Βαλεντίνο (vid)

H AlphaTauri έγινε ακόμα μια ομάδα που ανακοίνωσε τα σχέδιά της αναφορικά με την αποκάλυψη του μονοθεσίου της για το 2022.

Οι ομάδες της Formula 1 προετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική σεζόν και σιγά-σιγά ολοκληρώνουν το σχεδιασμό των μονοθεσίων τους για το 2022. Οι χειμερινές δοκιμές είναι λιγότερο από ένα μήνα μακριά και πλέον σιγά-σιγά κάθε ομάδα ανακοινώνει ημερομηνία αποκάλυψης του νέου της μονοθεσίου.

Η AlphaTauri επέλεξε τις 14 Φεβρουαρίου για την αποκάλυψη της AT03. H επιλογή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου ίσως δεν είναι τυχαία, καθώς το νέο μονοθέσιο μπορεί να εμπνέει ιδιαίτερα αισθήματα στους οπαδούς της ιταλικής ομάδας και του σπορ στο σύνολο.

Το 2022 η ομάδα θα συνεχίσει με τους Πιερ Γκασλί και Γιούκι Τσουνόντα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2021 ολοκλήρωσε στην 6η θέση της βαθμολογίας, όμως σε ορισμένους αγώνες είχε μέχρι και το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο, παρά το περιορισμένο μπάτζετ της. Ο Γάλλος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με την ομάδα, ενώ ο Ιάπωνας θα πρέπει να παλέψει σκληρά για να αποδείξει πως αξίζει να βρίσκεται στο σπορ, μιας και αρκετοί οδηγοί από την ακαδημία της Red Bull Racing διεκδικούν τη θέση αυτή.

Εκτός από την AlphaTauri, οι Aston Martin, McLaren, Ferrari και Mercedes έχουν ανακοινώσει ημερομηνίες παρουσίασης των νέων τους μονοθεσίων. Το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2022 είναι προγραμματισμένο για τις 23-25 Φεβρουαρίου στην πίστα της Βαρκελώνης στην Ισπανία, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Μαρτίου στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν.

almost ready to enter a new era of Formula 1 mark your calendars, the AT03 is coming! https://t.co/AnGsP6d3Om pic.twitter.com/L2H1U9huya