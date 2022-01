Φλερτάρει ή τρολάρει o Ραζγκατλίογλου με το MotoGP; (vid)

Ο Τούρκος πρωταθλητής Superbike 2021 έχει αρχίσει να σκέφτεται το MotoGP καθώς ο δρόμος έχει ανοίξει.

Ένας από τους αναβάτες που μας απασχόλησαν αρκετά τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου. Ο Τούρκος αναβάτης της Yamaha εκτός από το γεγονός ότι σταμάτησε τον Τζόναθαν Ρέα και το σερί των έξι τίτλων του στο WSBK, χάρισε άφθονο θέμα στη σέλα της αγωνιστικής του R1 και έδωσε νέα πνοή στο πρωτάθλημα.

Από τη στιγμή που ο Ραζγκατλίογλου πέτυχε το στόχο του να κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike οι σειρήνες του MotoGP άρχισα να ηχούν στα αφτιά του νεαρού αναβάτη. Οι φήμες δίνουν και παίρνουν καθώς πολλοί θέλουν τον εντυπωσιακό Τούρκο να μετακομίζει στο MotoGP, φυσικά με την Yamaha, ενώ ο ίδιος δείχνει να μην κλείνει την πόρτα στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, σε μια από τις δημοσιεύσεις του στο Twitter έριξε λάδι στη φωτιά γράφοντας ότι «Πάντα ονειρευόμουν να βρεθώ στο MotoGP το 2023. Γιατί όχι!». Στο τέλος του 2022 πολλά από τα μεγάλα συμβόλαιο των εργοστασιακών αναβατών φτάνουν στο τέλος τους και αναμένονται μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων. Ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου μπαίνει πλέον δυναμικά μέσα στο παιχνίδι των μεταγραφών και ίσως γίνει το μήλον της έριδος όχι μόνο για τη Yamaha, αλλά και για άλλα εργοστάσια. Ο ίδιος ωστόσο δεν δείχνει πολύ ζεστός να μετακομίσει στο MotoGP καθώς όπως λέει στο WSBK αισθάνεται πολύ καλά.

Ο Τούρκος πάντως είχε την ευκαιρία να βρεθεί στη σέλα της εργοστασιακής Yamaha R1, όταν ο Maverick Vinales αποφάσισε να εγκαταλείψει την ομάδα, ωστόσο απέρριψε την πρόταση για να επικεντρωθεί στη μάχη του τίτλου στα Superbike. Οι επόμενοι μήνες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πως θα εξελιχθεί η μεταγραφική περίοδος τόσο στο WSBK όσο και στο MotoGP.

I always had a motogp dream 2023 Why not pic.twitter.com/tJvXBflDjr