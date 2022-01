Ουδείς μπορούσε να προβλέψει πόσο καθοριστική ήταν αυτή η επιλογή του Βρετανού για την ιστορία του σπορ.

Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Ιανουαρίου του 2013. Ήταν η πρώτη ημέρα του Λούις Χάμιλτον στο νέο του εργασιακό χώρο. Η πρώτη του ημέρα ως οδηγός της Mercedes-AMG.

Μόλις τέσσερις μήνες νωρίτερα, ο τότε μη-εκτελεστικός αντιπρόεδρος της γερμανικής ομάδας, Νίκι Λάουντα, είχε καταφέρει να ξελογιάσει τον Βρετανό. Τον είχε πείσει να αφήσει την πρωταγωνίστρια McLaren για την προβληματική ακόμα Mercedes. Πολλοί αμφισβήτησαν αυτή την επιλογή του Λούις αλλά ο χρόνος τον δικαίωσε και με το παραπάνω.

Εννέα χρόνια μετά, ο Χάμιλτον έχει προσθέσει στο ενεργητικό του 6 παγκόσμιους τίτλους, έχει κατακτήσει 82 νίκες σε 178 αγώνες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 46% των Grand Prix που έχει τρέξει οδηγώντας ένα «ασημί βέλος».





Έχει ανέβει 133 φορές στο βάθρο, έχει κατακτήσει 77 pole positions (με συνολικά 125 εκκινήσεις στην πρώτη σειρά του grid), έχει σημειώσει 47 ταχύτερους γύρους και έχει μαζέψει 3252.5 βαθμούς.

Μάλιστα, σε αυτή την… επέτειο, η Mercedes μας θύμισε το video που είχε δημιουργήσει για την πρώτη επίσκεψη του Λούις στις εγκαταστάσεις της στο Μπράκλεϊ της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και το Μπρίξγουορθ, έδρα της Mercedes AMG High Performance Powertrains. Τότε επικεφαλής της ομάδας ήταν ακόμα ο νυν αγωνιστικός διευθυντής του σπορ, Ρος Μπρον, ενώ teammate του Χάμιλτον ο άλλοτε φίλος και μετέπειτα... σχεδόν εχθρός του, Νίκο Ρόσμπεργκ.

Υπήρχαν χαμόγελα, όνειρα και φιλοδοξίες αλλά κανένας τους δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα είχαν πετύχει εννέα χρόνια μετά…

January 24, 2013. The start of a new era for the Team. 💪



A throwback to @LewisHamilton’s very first day at Mercedes. 🤍❤️pic.twitter.com/EM1vJSaEkI