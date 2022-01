Η Mazda Autoone κατακτά την Αμερική (vid)

Πέντε διακρίσεις στην Αμερική για το νέο βίντεο Made to Inspire της Mazda με πρωταγωνιστές τον Σωτήρη Κοντιζά και το CX-30

Όταν ξεκινούσε η συνεργασία της Mazda Autoone με τον δημοφιλή σεφ Σωτήρη Κοντιζά κανείς δεν περίμενε το μέγεθος της επιτυχίας αυτής της σχέσης. Το πρώτο βίντεο που δημιούργησαν με το νέο Maxda ΜΧ-5 είχε τρομερή απήχηση και απέσπασε κολακευτικά σχόλια, ενώ η δεύτερη προσπάθεια πήγε ακόμα καλύτερα.

Το πιο πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει μια ακόμα ιστορία. Αυτήν τη φορά μας προσφέρει μια άγνωστη πτυχή του απαιτητικού σεφ η οποία δείχνει την ιδιαίτερη σχέση του με την παιδεία και τη μουσική. Για το ξεχωριστό αυτό αποτέλεσμα η Mazda Autoone συνεργάστηκε με τη διαφημιστικής της, White ad & Purple events, ενώ τη σκηνοθεσία παραγωγή, μοντάζ και μουσική επιμέλεια ανέλαβε η εταιρία 365film / ΘοδωρήςΤζάρτος. Διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο κος Σταύρος Τσιρλίδης και ο κος Γιώργος Βασιλειάδης.

Το βίντεο ονομάζεται Made to Inspire και πρωταγωνιστής είναι το CX-30. Το κορυφαίο SUV της Mazda αναλαμβάνει να απελευθερώσει και να εμπνεύσει τον Σωτήρη Κοντιζά αποκαλύπτοντας το μεγάλο του ταλέντο στη μουσική. Η συγκεκριμένη καμπάνια απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και εντυπωσίασε από την αρχή, δίνοντας την ώθηση στους συντελεστές του βίντεο να διεκδικήσουν διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων, η οποία και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Με τη βοήθεια του διάσημου κριτή του Master Chef το βίντεο απέσπασε μέχρι στιγμής 5 διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Αμερική και Καναδά, ενώ είναι και φιναλίστ στα Red Movie Awards στη Γαλλία, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Οι μέχρι τώρα διακρίσεις είναι οι εξής: Best Commercial/promotional video 11/2021 - Top Shorts Film Festival, Best Commercial 11/2021 - Oniros – New York Film Awards, Best Advertising 12/2021- Phoenix International Short Film Festival, Best Commercial 12/2021- Los Angeles Film Awards, Best Commercial 12/2021 - New York International Film Festival.