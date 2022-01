Ράλλυ Ντακάρ: Πρωτιά Audi, δράμα Λεμπ, αυστηρή προειδοποίηση για Αλ-Ατίγια (vid)

Η τρίτη ημέρα δράσης στην αφιλόξενη έρημο της Σαουδικής Αραβίας αποδείχθηκε επεισοδιακή.

Μία ακόμα συναρπαστική ημέρα στο πλαίσιο του 44ου Ράλλυ Ντακάρ, με τα 368 χρονομετρημένα χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό στην Αλ Κασούμα να κρύβουν παγίδες, συγκινήσεις και ανατροπές. Στα αυτοκίνητα ο πρωτοπόρος Νάσερ Αλ-Ατίγια κινδύνεψε από… τον εαυτό του, στις μοτοσυκλέτες έγινε ντέρμπι ενώ στα φορτηγά το σκηνικό παρέμεινε αναλλοίωτο.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε τα εκτεταμένα highlights της ημέρας, προτού περάσουμε σε λεπτομέρειες για όσα έγιναν στη Σαουδική Αραβία!

Αυτοκίνητα

Η τύχη γύρισε από νωρίς την πλάτη στον Σεμπαστιέν Λεμπ αφού μετά από μόλις 10 χιλιόμετρα, πρόβλημα στη μετάδοση του «Κυνηγού» της Bahrain Raid Xtreme, ανάγκασε τον Γάλλο να κάνει όλη την ειδική με κίνηση μόνο στους δύο τροχούς. Προσθέστε και δύο κλαταρίσματα και θα εξηγηθεί το γεγονός πως έχασε μισή ώρα έναντι του πρωτοπόρου της γενικής κατάταξης, Νάσερ Αλ-Ατίγια.

Όσο για τον οδηγό από το Κατάρ, παραλίγο να τεθεί εκτός αγώνα. Το καταγραφικό δεδομένων στο Toyota Hilux δεν ήταν συνδεδεμένο στο τέλος της δεύτερης ειδικής και οι διοργανωτές επέβαλαν αποκλεισμό με αναστολή. Κοινώς, κίτρινη κάρτα.

Όσο για την κορυφή των χρόνων της ημέρας, ο Κάρλος Σάινθ έγραψε ιστορία αφού ήταν πρώτος με το RS Q e-tron, με την Audi ξανά ταχύτερη σε ειδική του Ντακάρ για πρώτη φορά από το 1985! Ωστόσο, παρότι ήταν ξανά μία καλή ημέρα για τη γερμανική ομάδα, τα ηλεκτρικά της πρωτότυπα παραμένουν πολύ πίσω στη γενική κατάταξη.

Το Top-5 της γενικής κατάταξης:

1. Νάσερ Αλ Ατίγια (QAT) Toyota Gazoo Racing 9h31m22s

2. Σεμπαστιέν Λεμπ (FRA) BRX +37:40

3. Λούσιο Αλβάρες (ARG) Overdrive Toyota +42:06

4. Ζινιέλ ντε Βιγιέ (ZAF) Toyota Gazoo Racing +45:22

5. Yazeed Al Rajhi (SAU) Overdrive Toyota +47:29





Μοτοσυκλέτες

Στους δύο τροχούς, ο νικητής της δεύτερης ειδικής, Χοάν Μπαρέντα Μπορτ έχασε τον προσανατολισμό του και μαζί πολύ χρόνο, σε μία διαδρομή υψηλών ταχυτήτων. Μαζί του και ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης Σαμ Σάντερλαντ, που έκλεισε την ημέρα με προβάδισμα μόλις 4 δευτερολέπτων έναντι του Άντριεν Φαν Μπέβερεν. Πολύ κοντά τους είναι πλέον και ο Ματίας Γουόλκνερ της KTM, συγκεκριμένα στα 90 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας τον σημείωσε ο Χοακίμ Ροδρίγκες (Hero Motorsports) που πρώτευσε για πρώτη φορά σε ειδική του Ντακάρ και αφιέρωσε την πρωτιά στον αδικοχαμένο κουνιάδο του, Πάουλο Γκονσάλβες. Τον ακολούθησε ο δύο φορές νικητής Τόμπι Πράις (KTM) με λιγότερα από 5 λεπτά να χωρίζουν τους ταχύτερους δέκα αναβάτες.



Από ελληνικής πλευράς, οσημείωσε τον 73ο χρόνο ανάμεσα σε 144 αναβάτες και είναι πλέον στην 87η θέση της γενικής κατάταξης.

Το Top-5 της γενικής στις μοτοσυκλέτες:

1. Σαμ Σάντερλαντ (GBR) Gas Gas 11h13m40s

2. Αντριέν Φαν Μπεβερέν (FRA) Yamaha Rally Team +00:04

3. Ματίας Ουόλκνερ (AUT) Red Bull KTM +1:30

4. Σκάιλερ Χάους (USA) Husqvarna Factory Racing +3:55

5. Ντάνιελ Σάντερς (AUS) Gas Gas +8:54

Στα Quad ταχύτερος ήταν ο Πάμπλο Κοπέτι της Yamaha, που πήρε και τα ηνία στη γενική κατάταξη.

Φορτηγά

Η KAMAZ είχε πάλι το πάνω χέρι, οι οδηγοί της έκαναν το 1-2-4-7 και ο ταχύτερος όλων, Ντμίτρι Σοτνίκοφ, αύξησε το προβάδισμά του στη γενική κατάταξη.

Το Top-5 γενικής στα φορτηγά:

1. Ντμίτρι Σοτνίκοφ (RUS) Kamaz Master 10h42m32s

2. Εντουάρντ Νικολάεφ (RUS) Kamaz Master +11:45

3. Αντρέι Καρτζίνοφ (RUS) Kamaz Master +19:44

4. Αντόν Σιμπάλοφ (RUS) Kamaz Master +27:05

5. Αλές Λοπρέ (CZE) Praga +47:08

Lightweight Prototypes (T3)

From zero to hero ο Σεθ Κιντέρο που μετά τα προβλήματα της Δευτέρας, αφού κατάφερε τελικά να φτάσει αργά το βράδυ στο μπιβουάκ, όχι απλά βγήκε στη μάχη στην ΕΔ3 αλλά σημείωσε και τον καλύτερο χρόνο. Δεύτερος ήταν ο Τσαλέκο Λόπεζ που διατηρεί υγιές προβάδισμα έναντι του Σεμπάστιαν Έρικσον στη γενική.

Το Top-5 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Τσαλέκο Λόπες (CHL) EKS - South Racing 11h27m54s

2. Σεμπάστιαν Έρικσον (SWE) EKS - South Racing +09:09

3. Πάβελ Λεμπέντεφ (RUS) MSK Rally Team +27:05

4. Φιλίπε Πιντσεντέζ (FRA) Pinch Racing +1:19:00

5. Φερνάντο Αλβάρεζ (ESP) South Racing Can-Am +1:33:19

Η επόμενη ημέρα

Στο πλαίσιο της τέταρτης ειδικής διαδρομής της φετινής εκδοχής του αγώνα, πληρώματα και αναβάτες αφήνουν πίσω τους την Αλ Κασούμα και θα κάνουν 707 χιλιόμετρα, τα 465 εκ των οποίων χρονομετρημένα, στο δρόμο για τη Ριάντ.

Η εκπομπή του Gazzetta για το Ράλλυ Ντακάρ

Στο video που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τη συζήτηση του Βασίλη Ορφανού με τον Πάνο Σεϊτανίδη, για την αγωνιστική Οδύσσεια του Ράλλυ Ντακάρ.

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool