Οι λόγοι που ο ηθοποιός Σεμπάστιαν Κοχ επέλεξε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Ο Γερμανός ηθοποιός με τη μεγάλη καριέρα στο Χόλιγουντ εξηγεί σε συνέντευξή του τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Ο Σεμπάστιαν Κοχ έχει μια λαμπρή καριέρα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο αλλά και στο Χόλιγουντ. Το άστρο του έλαμψε νωρίς αλλά η πρώτη μεγάλη διάκριση ήρθε μέσα από την ταινία «Οι ζωές των άλλων» (The Lives of Others), που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2006. Ο Γερμανός ηθοποιός είχε ένα σημαντικό ρόλο επίσης στην ταινία «Η γέφυρα των κατασκόπων» (Bridge of Spies) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το 2015, καθώς και συμμετοχή στη διεθνή σειρά Homeland.

Μετά από μια αποκαλυπτική εμπειρία σε ειδικό σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης της Volkswagen στη Γερμανία, ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε ότι «η επιλογή ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν είναι μόνο μια λογική κίνηση, αλλά ενέχει και οδηγικό ενδιαφέρον».

Το πρώτο αυτοκίνητο του Σεμπάστιαν Κοχ ήταν ένα μπλε σκαθάρι. Ο ηθοποιός αναπολεί: «Λάτρεψα το σκαθάρι μου (VW Beetle), μέχρι που δυστυχώς ο καλύτερός μου φίλος το τράκαρε…»

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οδήγησης στο Wolfsburg, ο δημοφιλής ηθοποιός εξηγεί γιατί πλέον επιθυμεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ερ: Είχατε την πρώτη σας εμπειρία οδήγησης ενός ID.4 GTX σε εκπαιδευτικό σεμινάριο. Dώστε μας μια περίληψη της οδηγικής εμπειρίας.

Σεμπάστιαν Κοχ: Ήταν απίστευτο. Συμπεριλαμβανομένης της αμεσότητας του συστήματος διεύθυνσης. Και η επιτάχυνση ήταν πολύ διασκεδαστική. Το ID.4 GTX είναι επίσης ένα πολύ ισχυρό αυτοκίνητο, με σχεδόν 300 ίππους.

Ερ.: Eίχατε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το ID.4 GTX σε κάθε οδική κατάσταση…

Σεμπάστιαν Κοχ: Ήταν καθαρή οδηγική απόλαυση και ένιωσα πραγματικά τη ζώνη μου να κάνει τη δουλειά της μία ή δύο φορές – όταν έπρεπε να σταματήσω se έκτακτη ανάγκη, για παράδειγμα. Έτσι έχω μια καλή αίσθηση για όλα όσα μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο. Και εξεπλάγην θετικά! Το ID.4 GTX βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Touareg. Τουλάχιστον όταν κοιτάς τις επιδόσεις. Έτσι, όχι μόνο έχει νόημα η μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι επίσης μια πραγματική απόλαυση. Και μου αρέσει επίσης η αισθητική – λίγο φουτουριστική, αλλά όχι υπερβολική.

Ερ.: Οδηγείτε ένα Touareg για πολλά χρόνια – τώρα το επόμενο αυτοκίνητό σας θα είναι ένα ID.4 GTX. Ποιο είναι το κίνητρό σας; Και γιατί κάνετε την αλλαγή τώρα;

Σεμπάστιαν Κοχ: Οδηγώ αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης από τότε που πήρα την άδειά μου, που σημαίνει περίπου σαράντα χρόνια – οπότε ήρθε η ώρα. Η Volkswagen έχει αφοσιωθεί πολύ στην ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία. Και πιστεύω σε αυτή τη στρατηγική.

Ερ.: Σκοπεύατε να κάνετε τη μετάβαση τώρα;

Σεμπάστιαν Κοχ: Όχι απαραίτητα, αλλά μπορείτε να δείτε πόσο γρήγορα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα. Θυμάμαι ότι το θέμα συζητήθηκε πριν από περίπου οκτώ χρόνια στον κύκλο των φίλων μου. Τότε ένιωθα ότι η μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν μια απόφαση μακρινή. Πόσο γρήγορα αυτό έχει αλλάξει... Και τώρα εντυπωσιάζομαι με την όμορφη οδηγική εμπειρία σε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Κατά τη γνώμη μου, είναι ακριβώς η ίδια εμπειρία με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης – και ίσως να είναι και καλύτερη!

Ερ.: Έχετε μια κόρη και ένα γιό. Έπαιξαν ρόλο τα παιδιά σας στην απόφασή σας να επιλέξετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Σεμπάστιαν Κοχ: Ο γιος μου είναι ακόμα πολύ μικρός, η κόρη μου απολαμβάνει την οδήγηση. Αλλά πιστεύω ότι όλοι προσπαθούν να είναι πιο βιώσιμοι με την τρέχουσα κλιματική κατάσταση. Για εμάς, για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη γενιά γονέων που πρέπει να παραδεχτούν, και τελικά μπορούν, ότι το παρελθόν δεν ήταν πάντα τέλειο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τα λάθη που έχουμε κάνει.

Ερ.: Τι εννοείτε με τα λάθη κύριε Kox;

Σεμπάστιαν Κοχ: Η γενιά των γονιών μας συχνά αντιδρούσε διαφορετικά όταν επρόκειτο για λάθη. Δεν τα παραδεχόταν. Πολλές γενιές πίστεψαν σε πράγματα που τελικά δεν πήγαν καλά. Διαρκής ανάπτυξη, ολοένα ταχύτερη και με μεγαλύτερη ένταση. Πρέπει να καταλάβουμε μια για πάντα ότι μπορεί να μην είμαστε το αποκορύφωμα της δημιουργίας.

Ερ.: Μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση;

Σεμπάστιαν Κοχ: Ναι, νομίζω και ελπίζω ότι μπορούμε. Ίσως χρειαστεί να είμαστε όλοι λίγο ταπεινοί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να διορθώσουμε λάθη. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τα αυτοκίνητα, επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής.

Ερ.: Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι όταν κάνετε ταξίδια; Σε κάποιους αρέσει να ακούν ηχητικά βιβλία ή μουσική, σε πολλούς να κάνουν κλήσεις στο τηλέφωνο.

Σεμπάστιαν Κοχ: Μου αρέσει να οδηγώ με ησυχία και να σκέφτομαι. Χωρίς μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το αυτοκίνητό μου ήταν πάντα ο τόπος της μοναξιάς. Ένα μέρος για προβληματισμό: για την όμορφη φύση, για την ελευθερία να οδηγείτε οπουδήποτε. Μου άρεσε πραγματικά η οδήγηση σε όλη μου τη ζωή. Δεν είμαι τόσο λάτρης της αυτόνομης οδήγησης. Προτιμώ να έχω τον έλεγχο της ζωής μου.

Ερ.: Πότε θα σας δούμε ξανά στην οθόνη;

Σεμπάστιαν Κοχ: Γύρισα μια μεγάλη σειρά για τη γερμανική τηλεόραση για πρώτη φορά στις αρχές της χρονιάς, που ονομάζεται "Eure Ehren" (Η τιμή σας). Αναμένεται να μεταδοθεί τον επόμενο χρόνο. Έχω ήδη δει εκ των προτέρων προβολές τεσσάρων επεισοδίων και νομίζω ότι είναι πολύ καλή!