Formula 1: To κορυφαίο προσπέρασμα του 2021 (vid)

Έπειτα από 22 αγώνες άπλετης δράσης, έχουμε επίσημα ανάδειξη του καλύτερου προσπεράσματος για το 2021.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2021 είχε όλα όσα μπορούσε να ζητήσει ο κάθε οπαδός του σπορ. Από επικές μάχες στην πίστα, δράμα και ιδιαίτερες ανατροπές μέχρι τέλους.

Στους αγώνες της Formula 1 οι οδηγοί πρέπει να πραγματοποιήσουν προσπεράσματα ώστε να πετύχουν τον στόχο τους. Κατά τη διάρκεια του 2021 είδαμε εντυπωσιακές προσπεράσεις και η F1 σκέφτηκε έναν διαδραστικό τρόπο ώστε να αναδείξει την καλύτερη φετινή κίνηση.

Τις τελευταίες ημέρες επέλεξε μια σειρά από προσπεράσματα που έγιναν στο 2021 και μέσω ψηφοφορίας στο Twitter ανέδειξε το κορυφαίο. Σύμφωνα λοιπόν με το κοινό, ο Λάντο Νόρις πραγματοποίησε το καλύτερο προσπέρασμα στο 2021.

Ο οδηγός της McLaren επιλέχθηκε για την κίνησή του στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari στο GP Ιταλίας μετά την αποχώρηση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Ο Νόρις έκανε την κίνηση στο πρώτο σικέιν και ολοκλήρωσε την προσπέραση στη στροφή «κούρβα γκράντε» πατώντας μάλιστα εκτός πίστας. Το προσπέρασμα αυτό νίκησε αυτό του Μαξ Φερστάπεν στον Λιούις Χάμιλστον στον τελευταίο γύρο του Άμπου Ντάμπι, ενώ συνολικά ψήφισαν περισσότεροι από 76.000 χρήστες.

Δείτε το βίντεο με το κορυφαίο προσπέρασμα του 2021.

The best overtake of 2021 - as voted for by you - is this mega move by @LandoNorris on Charles Leclerc!



Strap yourselves in and watch the full Top 10 now #F1