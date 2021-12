Πότε θα δούμε τη νέα Ferrari;

O Ματία Μπινότο οριοθέτησε την πρεμιέρα του μονοθεσίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2022.

Μπορεί το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα να έχει μόλις μερικές ημέρες που ολοκληρώθηκε, με άκρως συγκλονιστικό τρόπο, όμως η προσοχή όλων έχει ήδη στραφεί στο 2022 – τη χρονιά των πολύ μεγάλων αλλαγών στη Formula 1!

Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να ανακατέψουν την τράπουλα και να φέρουν πιο κοντά τις ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι tifosi ελπίζουν η Scuderia Ferrari να επιστρέψει μετά από χρόνια στις μάχες της κορυφής. Άλλωστε η αξιοσημείωτη ανάκαμψη της ιταλικής ομάδας, τη βρήκε από την απογοητευτική έκτη θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών το 2020, στην τρίτη θέση φέτος.

Our #Tifosi when asked how soon they want 2022 to start 😉#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/1PjuInhV6b