Formula 1: Ο Λατίφι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του μετά το Αμπου Ντάμπι

O οδηγός της Williams, Νικολά Λατίφι, αποκάλυψε πως δέχθηκε υβριστικά μηνύματα και απειλές για τη ζωή του μετά το GP Άμπου Ντάμπι.

Ο Νικολά Λατίφι ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του τελευταίου αγώνα της Formula 1 στο 2021. Μόλις πέντε γύρους πριν το τέλος του Grand Prix, o Καναδός έκανε λάθος στον τελευταίο τομέα της Γιας Μαρίνα και διέλυσε το μονοθέσιό του στις μπαριέρες. Ως αποτέλεσμα έκανε την εμφάνισή του το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Έπειτα από τους πολυσυζητημένους χειρισμούς από τον Διευθυντή Αγώνα, Μάικλ Μάσι, στους τελευταίους γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον και κατέκτησε τον τίτλο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις με τη Mercedes να μην ασκεί εν τέλει έφεση για τα αποτελέσματα του αγώνα, ενώ η FIA θα ξεκινήσει τη δική της έρευνα.

Ο Λατίφι μετά τον αγώνα παρέμεινε σιωπηλός στα social media μέχρι σήμερα. Ο οδηγός της Williams με προσωπική του ανακοίνωση, αποκάλυψε πως δέχθηκε υβριστικά μηνύματα και απειλές για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα ο Λατίφι ανέφερε: «Προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο να χειριστώ την όλη κατάσταση. Τα αγνοώ και συνεχίζω ή το αντιμετωπίζω και θίγω μια λυπηρή πραγματικότητα για κάποιον που χρησιμοποιεί τα social media; Δεν διαβάζω κάποιο σενάριο, αλλά λέω αυτό που σκέφτομαι. Η χρήση των social media ως μέσο για να επιτεθείς σε κάποιον με μηνύματα μίσους, ύβρις και να κάνεις απειλές είναι σοκαριστικό. Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα, διότι είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Γνωρίζω πως μιλούν αρνητικά για εμένα στο διαδίκτυο, πιστεύω πως κάθε αθλητής που αγωνίζεται σε παγκόσμιο σκηνικό βρίσκεται συνεχώς υπό ακραία κρίση του κοινού. Αλλά όπως έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν σε πολλά αθλήματα, χρειάζεται μόνο ένα συμβάν τη λάθος στιγμή που αναδεικνύει τον χειρότερο εαυτό των ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται «οπαδοί» του αθλήματος».

Ο Λατίφι ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά της Formula 1 στη 17η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Η φετινή του επίδοση ήταν η καλύτερη στην καριέρα του στο σπορ. To περιστατικό του Λατίφι θυμίζει έντονα την περίπτωση του Τίμο Γκλοκ που είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του το 2008 όταν και το προσπέρασμα που δέχθηκε από τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο του GP Βραζιλίας, έδωσε στον Βρετανό το πρώτο του πρωτάθλημα.

A message from me after the events of Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi