Formula 1: Δε θα κάνει έφεση η Mercedes

Η γερμανική ομάδα δίνει τέλος στο σίριαλ το τελικού της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Την απόφαση να μη απευθυνθεί στο Διεθνές Εφετείο της FIA πήρε η Mercedes-AMG Petronas, που θάβει το «τσεκούρι του πολέμου» των τελευταίων ημερών με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1.

Μετά από μερικές ημέρες σιγής ιχθύος και σχεδόν 9 ώρες προτού εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο που είχε για να καταθέσει την έφεσή της, η γερμανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, που εξήγησε τη θέση της, τόνισε τους λόγους για τους οποίους έκανε τις πρώτες δύο ενστάσεις, υποδέχθηκε θετικά τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του παγκοσμίου συμβουλίου μηχανοκίνητου αθλητισμού και έδωσε συγχαρητήρια στον ανταγωνισμό.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που απευθυνόταν στην κοινότητα της Formula 1 και το κοινό, ανέφερε:

«Φύγαμε από το Άμπου Ντάμπι με δυσπιστία μετά από όσα είχαμε δει. Φυσικά, το να χάνεις έναν αγώνα είναι κομμάτι του παιχνιδιού, ωστόσο είναι διαφορετικό πράγμα όταν χάνεις την πίστη σου στους αγώνες.

Μαζί με τον Λούις, εξετάσαμε προσεκτικά το πως να αντιδράσουμε στα γεγονότα του φινάλε της σεζόν της Formula 1. Μας καθοδηγούσε πάντα η αγάπη μας για το σπορ αυτό και πιστεύουμε πως κάθε αγώνας πρέπει να κερδίζεται δίκαια. Στον αγώνα της Κυριακής πολλοί ένιωσαν, μεταξύ τους και εμείς, πως ο τρόπος που εκτυλίχθηκαν τα πράγματα δεν ήταν σωστός.

The reason we protested the race result on Sunday was because the Safety Car regulations were applied in a new way that affected the race result. pic.twitter.com/x8Tq4bNhHU