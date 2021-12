Formula 1: Ένας μόνο γύρος μπορεί να προκαλέσει έκρηξη -αντίθετων- συναισθημάτων (vid)

Στα γκαράζ Red Bull και Mercedes έζησαν τον τελευταίο γύρο του GP στο Αμπου Ντάμπι με τον πιο έντονο τρόπο.

Σε έναν αγώνα Formula 1 οι οδηγοί δεν τρέχουν μόνοι τους. Μπορεί να βρίσκονται μόνο αυτοί μέσα στο μονοθέσιο αλλά της παρουσίας τους εκεί έχει προηγηθεί η δουλειά ενός ολόκληρου οργανισμού, που αριθμεί εκατοντάδες εργαζόμενους. Ειδικότερα οι άνθρωποι που αποτελούν την αποστολή κάθε ομάδας στις πίστες του πρωταθλήματος, ζουν μαζί της κάθε στιγμή του αγωνιστικού 3ήμερου.

Στον «τελικό» της Formula 1 στο Αμπου Ντάμπι η ένταση για όλους έφτασε στο αποκορύφωμά της και ιδιαίτερα στον τελευταίο γύρο, στον οποίο κρίθηκαν όλα και ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχτηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής, προσπερνώντας τον Λούις Χάμιλτον. Όπως είναι φυσικό, στα δύο γκαράζ τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα.

Στη Red Bull, η αγωνία που υπήρχε όταν ο αγώνας επανεκκίνησε μετά την απομάκρυνση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας μετατράπηκε σε μια έκρηξη πανηγυρισμών όταν ο Φερστάπεν προσπέρασε στην αρχή του γύρου και σε μια ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη όταν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.

