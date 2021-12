Formula 1: Ανεπίτρεπτο το φινάλε λέει ο Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ δεν έμεινε καθόλου χαρούμενος με τα όσα έγιναν στο τέλος του GP Άμπου Ντάμπι.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2021 είχε ένα εντυπωσιακά δραματικό φινάλε. Ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο έχοντας φρέσκο σετ μαλακής γόμας σε αντίθεση με σετ σκληρής γόμας 43 γύρων του Βρετανού και κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στο σπορ.

Όμως το δράμα δεν έχει τελειώσει και η δράση θα μεταφερθεί εκτός πίστας, με τη Mercedes να έχει κάνει διπλή ένσταση στους αγωνοδίκες και το πρωτάθλημα είναι πλέον στον αέρα.

Ο οδηγός της Williams, Τζορτζ Ράσελ, έσπευσε στο Twitter όντας φανερά ενοχλημένος για το τι έγινε στο τέλος του αγώνα με την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας και έγραψε.

«Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ο Μαξ ήταν είναι ένας πραγματικά φανταστικός οδηγός που είχε μια τρομερή χρονιά και δεν έχω τίποτα παρά σεβασμό προς εκείνον, αλλά αυτό που έγινε σήμερα είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ο Ράσελ στα social media.

Για την ιστορία, ο Βρετανός εγκατέλειψε τον τελευταίο του αγώνα με τη Williams, λόγω μηχανικού προβλήματος. Μπορεί ο Φερστάπεν να πήρε το πρωτάθλημα οδηγών, όμως η Mercedes κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen.