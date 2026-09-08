Ο 95χρονος πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 τέθηκε υπό κράτηση στην Πορτογαλία όταν εντοπίστηκε όπλο στο ιδιωτικό του τζετ – Τι υποστήριξε ο ίδιος για το περιστατικό.

Μπλεξίματα με τις αστυνομικές αρχές είχε για ακόμη μία φορά ο Μπέρνι Έκλεστον. Ο 95χρονος Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της Formula 1 για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μέχρι την εξαγορά του σπορ από τη Liberty Media το 2017, συνελήφθη στην Πορτογαλία όταν εντοπίστηκε να μεταφέρει ένα κυνηγετικό όπλο (shotgun) στις αποσκευές του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Τίρες κοντά στη Λισαβόνα, αμέσως μετά την προσγείωση του ιδιωτικού του αεροσκάφους προερχόμενου από την Ελβετία. Κατά τη διάρκεια του τυπικού ελέγχου που ακολούθησε από τις τοπικές αρχές, η αστυνομία εντόπισε το όπλο και προχώρησε στη σύλληψη του πρώην ισχυρού άνδρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς δεν έφερε μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα νομιμότητας.

«Ήταν για σκοποβολή»

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Έκλεστον επιβεβαίωσε το γεγονός, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την πολύωρη ταλαιπωρία και υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια απλή παράλειψη γραφειοκρατικού χαρακτήρα. «Είχα ένα όπλο το οποίο έφερνα από την Ελβετία στην Πορτογαλία για σκοποβολή πήλινου στόχου. Είναι τόσο απλό. Έχω όπλα στο σπίτι εκεί που έχουν κανονική άδεια. Περάσαμε από το τελωνείο μόλις φτάσαμε, ξέρω τους ανθρώπους εκεί και όλα ήταν εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός ζήτησε να ελέγξει την τσάντα. Έμοιαζε σαν τα είδη αλιείας του γιου μου, αλλά δεν ήταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον 95χρονο, οι αρχές ζήτησαν το λεγόμενο «μπλε βιβλιάριο» που πιστοποιεί τη νόμιμη μεταφορά του οπλισμού: «Με ρώτησαν αν είχα το "μπλε βιβλιάριο", το οποίο προφανώς είναι το έγγραφο που χρειάζεσαι, και τους είπα ότι δεν ταξιδεύω ποτέ με τέτοια έγγραφα, πρακτικά με κανένα έγγραφο. Μου είπαν ότι θα με συλλάβουν. Μετά από ώρες το ζήτημα λύθηκε, αλλά ήταν μια τεράστια ταλαιπωρία. Η σύζυγός μου, Φαμπιάνα, πήγε στη Λισαβόνα για να παραδώσει το όπλο ή να πληρώσει τον σχετικό φόρο, ενώ εγώ περιμένω στο σπίτι να κλείσει η υπόθεση».

Δεύτερη σύλληψη για όπλο μέσα σε τέσσερα χρόνια

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έκλεστον βρίσκεται υπό κράτηση για παρόμοιο λόγο. Το 2022 είχε συλληφθεί σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας όταν εντοπίστηκε στις αποσκευές του ένα πιστόλι χωρίς άδεια, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση, αφήνοντας τις αρχές να τον απελευθερώσουν αφού κατέβαλε εγγύηση.

Παράλληλα, το 2023 ο πρώην επικεφαλής της F1 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 17 μηνών με διετή αναστολή από τα βρετανικά δικαστήρια, αφού δήλωσε ένοχος για φορολογική απάτη, έχοντας παραλείψει να δηλώσει περιουσιακά στοιχεία άνω των 400 εκατομμυρίων λιρών σε καταπίστευμα στη Σιγκαπούρη.

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