Η Formula 1 το... τερμάτισε με το trailer για την μάχη Χάμιλτον – Φερστάπεν

Σε ένα 5λεπτο βίντεο η Formula 1 παρομοιάζει τους Χάμιλτον - Φερστάπεν σαν δύο λιοντάρια και δείχνει ολα όσα έγιναν μέχρι το τελευταίο Grand Prix.

Formula 1, 2021 ώρα μηδέν. Το τελευταίο grand prix έφτασε και ουδείς μπορεί ν' απαντήσει με σιγουριά στο δίλημμα. Χάμιλτον ή Φερστάπεν. Φερστάπεν ή Χάμιλτον. Ηδη σας έχουμε αναλύσει τα σενάρια που υπάρχουν για τον τελευταίο αγώνα της φετινής Formula 1, αλλά και τα στοιχεία που θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Ομως η Formula 1 έχει ετοιμάσει εδώ και αρκετές ώρες ενα τρομερό trailer στο οποίο παρομοιάζει τους δύο πιλότους ως λιοντάρια. Ανοίξτε τον ήχο στο τέρμα και απολαύστε...

It all comes down to one final duel.



On Sunday, one of the all-time great title battles will be settled.#AbuDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaits pic.twitter.com/CGgjoz21xY