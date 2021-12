Formula 1: Ο Μαζέπιν θετικός στον κορωνοϊό, χάνει τη μάχη του τίτλου

Από την ομάδα της Haas επιβεβαιώθηκε ότι ο Ρώσος οδηγός βγήκε θετικός σε τεστ για Covid-19.

Ο τελευταίος φετινός αγώνας της χρονιάς για τη Formula 1 στο Aμπου Ντάμπι δεν έχει δράματα μόνο στις θέσεις διεκδίκησης του τίτλου. Όπως ανακοινώθηκε από τη Haas, o Νικίτα Μαζέπιν δεν θα τρέξει στον αγώνα καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊο.

Ο νεαρός Ρώσος εμφανίζει μόνο ελαφριά συμπτώματα αλλά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που αφορούν την Covid-19 πρέπει να μείνει σε απομόνωση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και φυσικά θα χάσει το Grad Prix στη Γιας Μαρίνα. Καθώς ο Μαζέπιν έχει ήδη πάρει κατάταξη, η Haas δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει στον αγώνα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μικ Σουμάχερ θα είναι ο μοναδικός οδηγός της ομάδας στο Άμπου Ντάμπι.

«Δεν θα υπάρξει αντικαταστάτης οδηγός σύμφωνα με το Άρθρο 31.1 του Αθλητικού Κανονισμού 2021 της FIA για τη Formula 1, ο οποίος απαγορεύει σε οποιονδήποτε οδηγό να ξεκινήσει τον αγώνα αν δεν έχει λάβει μέρος σε τουλάχιστον μία περίοδο δοκιμών», αναφέρεται στη δήλωση της F1.

Ο Μαζέπιν είναι ο δεύτερος οδηγός φέτος που χάνει αγώνα λόγω κορωνοϊού. Νωρίτερα μέσα στη σεζόν ο Κίμι Ράικονεν βρέθηκε θετικός κατά τη διάρκεια του Ολλανδικού GP και έτσι δεν έτρεξε στην πίστα του Zandvoort.

