Formula 1: Το λάθος που μπορεί να στερήσει τα πάντα από τον Φερστάπεν (vid)

O οδηγός της Red Bull Racing πήρε την pole αλλά αναγκάστηκε σε στρατηγικό συμβιβασμό.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, κατακτώντας την pole position για το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, εικοστού δεύτερου και τελευταίου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Μία pole την οποία πέρυσι μετέτρεψε σε νίκη στη συγκεκριμένη πίστα, αν και φέτος η χάραξή της έχει αλλάξει, αλλάζοντας και τα δεδομένα.

Βάσει αυτού και καθώς το προσπέρασμα δεν είναι πια τόσο δύσκολη υπόθεση στη Γιας Μαρίνα, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι διαφορετικοί. Πράγμα που καθιστά ακόμα πιο σοβαρό το λάθος του Ολλανδού.

Αναφερόμαστε στο μπλοκάρισμα στο Q2 που κατέστρεψε το εμπρός αριστερό ελαστικό του σετ μέσης γόμας με το οποίο είχε σημειώσει την καλύτερή του επίδοση. Βλέπετε, βάσει κανονισμών, οι οδηγοί που προκρίνονται στο Q3, υποχρεούνται να εκκινήσουν τον αγώνα με το σετ ελαστικών με το οποίο σημειώνουν τον καλύτερο χρόνο τους στο Q2.

Ο Φερστάπεν δεν μπορούσε να το κάνει πια αυτό, οι αναπόφευκτοι κραδασμοί θα κατέστρεφαν τον αγώνα του πριν καλά-καλά αρχίσει. Έτσι η Red Bull αναγκάστηκε να ακολουθήσει στρατηγική χρήσης μαλακής γόμας αφού στη φαρέτρα της δεν είχε διαθέσιμο άλλο απάτητο σετ της μέσης.

«Αμφιταλαντευόμασταν πριν την έναρξη του Q2, όπως πλέον δεν είχαμε άλλη επιλογή», παραδέχθηκε στο Sky Sports ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ. Έτσι ο Φερστάπεν έβαλε τη μαλακή γόμα και με αυτή ήταν ταχύτερος όλων στο Q2, ήταν με διαφορά στην pole στο Q3.

Όμως τι σημαίνει αυτό για τον αγώνα; Η μαλακή γόμα θα του δώσει καλύτερη εκκίνηση και πρέπει να έχει πολύ κακή αντίδραση για να στρίψει δεύτερος στη στροφή 1 που βρίσκεται 305 μέτρα μακριά από την pole. Αντίθετα ο Λούις Χάμιλτον θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να κρατηθεί μπροστά από τη McLaren του Λάντο Νόρις και τη Red Bull του Σέρχιο Πέρεζ, που αμφότεροι θα έχουν μαλακή γόμα ενώ εκείνος σκληρή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσέξει να μην έχει κάποια επαφή που ενδεχομένως τον θέσει εκτός μάχης αφού αυτό θα χρίσει αυτόματα πρωταθλητή τον Φερστάπεν.





Όλα αυτά στην εκκίνηση – ο υπόλοιπος αγώνας είναι άλλη ιστορία. Με το Grand Prix των Εμιράτων να περιλαμβάνει 58 γύρους, το πρόωρο pit stop που θα αναγκαστεί να κάνει ο 23χρονος αναμένεται να γύρει την πλάστιγγα υπέρ του 36χρονου αντιπάλου του που θα φτάσει πολύ πιο μακριά με το σετ μέσης γόμας.

Θα επαναληφθεί το σενάριο των τελευταίων αγώνων που θέλει τον Χάμιλτον να αντεπιτίθεται επιτυχώς στην πορεία του αγώνα, θα είναι αρκετά τυχερός ο Φερστάπεν ώστε να μπει ανάμεσά τους ο Πέρεζ και να τον βοηθήσει να ανοίξει διαφορά ή θα υπάρξει κάποιο απρόοπτο που θα κρίνει τα πάντα;

