Formula 1: Κυρίαρχος ο Χάμιλτον στο FP3 του Άμπου Ντάμπι

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Άμπου Ντάμπι, λίγο πριν από τις τελευταίες κατατακτήριες του 2021.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Γιας Μαρίνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο αγώνα της Formula 1 για το 2021. Το τελευταίο FP3 της σεζόν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις ομάδες να δοκιμάζουν πολλά διαφορετικά προγράμματα. Ο στόχος ήταν η τελειοποίηση του setup και παράλληλα η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις κατατακτήριες.

Η πίστα στην τρίτη περίοδο είχε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που δεν θα δούμε αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Για το υπόλοιπο τριήμερο μάλιστα, η Pirelli υποχρέωσε τις ομάδες να αυξήσουν τις πιέσεις στα εμπρός ελαστικά κατά 1,5 PSI και κατά 1 PSI στα πίσω. Επιπλέον, υπήρξαν μερικές αλλαγές στα κερμπ κατά μήκος της πίστας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κλαταρίσματος των ελαστικών.

"The rears are very hot" Lewis tells his Mercedes team



