Formula 1: Ο Ράικονεν πέφτει στις μπαριέρες της Γιας Μαρίνα (vid)

Το ατύχημα του Φινλανδού έφερε πρόωρο τέλος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Μπορεί στο Άμπου Ντάμπι να έχουμε τη μητέρα των μαχών με τους Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον να κονταροκτυπιούνται με φόντο το θρόνο του 2021, ωστόσο ένα άλλο πρόσωπο που τραβάει την προσοχή αυτές τις ημέρες είναι ο Κίμι Ράικονεν!

Μετά από δύο δεκαετίες, ο Φινλανδός βάζει τέλος στην καριέρα του στη Formula 1, με τον αγώνα στη Γιας Μαρίνα να είναι και ο τελευταίος του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Παρασκευή αποδείχθηκε επεισοδιακή για τον 42χρονο οδηγό της Alfa Romeo Racing αφού είχε εξόδους και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Κι αν στο FP1 το τετ α κε στη στροφή 9 δεν είχε συνέπειες αφού εκεί βρίσκεται στρωμένη με άσφαλτο έξοδος διαφυγής, στο FP2 η έξοδος ήρθε στη στροφή 14.

Εκεί οι μπαριέρες καιροφυλακτούν, με αποτέλεσμα η C41 να χτυπήσει με δύναμη σε αυτές, αρχικά με το πίσω μέρος και εν συνεχεία με το μπροστινό. Συμβάν που έφερε κόκκινη σημαία και πρόωρο φινάλε στο FP2 αλλά έδωσε και στους μηχανικούς της Alfa Romeo αρκετή δουλειά για απόψε.

Ο Ράικονεν είπε σχετικά: «Απλά έχασα το πίσω μέρος, σε ένα σημείο δίχως εξόδους διαφυγής και κατέληξα στον τοίχο. Συμβαίνουν αυτά».

