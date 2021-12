Formula 1: Ο Χάμιλτον σε εξαιρετικό ρυθμό στο FP2

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Άμπου Ντάμπι, έχοντας εντυπωσιακό ρυθμό.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα Γιας Μαρίνα, με τον Λιούις Χάμιλτον να ολοκληρώνει στην κορυφή της κατάταξης στο FP2 του GP Άμπου Ντάμπι. Οι προβολείς είχαν ανάψει στο Άμπου Ντάμπι και ο ήλιος έδινε σιγά-σιγά τη θέση του στη νύχτα, δίνοντας μια νέα αίσθηση στη διαδρομή. Τα 60 λεπτά ολοκληρώθηκαν δίχως προβλήματα για το μεγαλύτερο μέρος της, με τις ομάδες και τους οδηγούς να επικεντρώνονται στην εύρεση του σωστού στησίματος και στις προσομοιώσεις κατατακτηρίων και του αγώνα.

Ο Κίμι Ράικονεν στο τέλος της διαδικασίας έκανε λάθος στην έξοδο της στροφής 14 και διέλυσε το μονοθέσιό του. Η σύγκρουση ήταν μικρής έντασης, αλλά ήταν αρκετή για να προκαλέσει ζημιά στο εμπρός και το πίσω μέρος. Οι άλλες παραφωνίες στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του φινάλε της σεζόν ήρθαν από τους Βάλτερι Μπότας και Λικολά Λατίφι. Ο οδηγός της Mercedes ακούμπησε στην μπαριέρα στην έξοδο της στροφής 14, ενώ αυτός της Williams είχε μικροέξοδο στη στροφή 12, τραυματίζοντας την πίσω του αεροτομή.

Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14 Thankfully he is able to get out of his car #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh

Όμως τίποτα δεν σταμάτησε από τον Λιούις Χάμιλτον από το να πάρει την 1η θέση στο FP2. O Βρετανός οδηγός της Mercedes σημείωσε το 1:23.691 με τη μαλακή γόμα, δείχνοντας εντυπωσιακά σημάδια ταχύτητας. Ο χρόνος αυτός ήταν κατά 0,343 δευτ. ταχύτερος από τον Εστεμπάν Οκόν της Alpine, με τη γαλλική ομάδα να δείχνει φανερά βελτιωμένη στους τελευταίους αγώνες. Όμως γνωρίζουμε πως τόσο ο Γάλλος αλλά και ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν με ρυθμίσεις κατατακτηρίων, κάτι που δεν το γνωρίζουμε για τους αντιπάλους τους. Ο Βάλτερι Μπότας βρέθηκε στην 3η θέση με τη δεύτερη W12, με τον Φινλανδό να μην είναι τόσο άνετος μέσα στο μονοθέσιό του.

Ο Μαξ Φερστάπεν ολοκλήρωσε μόλις στην 4η θέση με ταχύτερη επίδοση το 1:24.332. Ο χρόνος αυτός ήταν 0,641 δευτ. μακριά από αυτόν του Χάμιλτον, δημιουργώντας έντονα ερωτηματικά στις τάξεις της αυστριακής ομάδας. Ο Σέρτζιο Πέρεζ έκλεισε την πρώτη 5άδα λίγο πίσω από τον Ολλανδό και μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη A521.

O Γιούκι Τσουνόντα ήταν και πάλι εντυπωσιακός με την AlphaTauri και ολοκλήρωσε στην 7η θέση στην κατάταξη. Οι δύο Ferrari ήταν σε παράταξη για ακόμα μια φορά, όμως ο Λεκλέρ στο FP2 ήταν σχεδόν 0,3 δευτ. μπροστά από τον teammate του, Κάρλος Σάινθ. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Πιερ Γκασλί όντας για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο πιο αργός από τον teammate του. Στο FP2 είχαμε 5 διαφορετικές ομάδες στις 10 πρώτες θέσεις.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο για λογαριασμό της McLaren βρέθηκε στην 11η θέση, 1,268 δευτ. πίσω από τον ταχύτερο Χάμιλτον. Πίσω του ήταν ο Αντόνιο Τζοβινάτσι με την Alfa Romeo, ενώ ο Λάντο Νόρις βρέθηκε στην 13η θέση.

Οι δύο Aston Martin είναι εκτός ρυθμού στο Άμπου Ντάμπι, έχοντας ολοκληρώσει μόλις στις θέσεις 14 και 15. Ο Κίμι Ράικονεν ήταν 16ος μπροστά από τις δύο Williams και τις δύο Alfa Romeo που ολοκλήρωσαν την κατάταξη.

Valtteri Bottas kisses the wall at Turn 14



He's not the first to be caught out there, keep your on that one throughout the weekend#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/usdHEteZUi