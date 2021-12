H Alfa Romeo θα αφήσει επιτέλους τον Ράικονεν ήσυχο!

Η Alfa Romeo αποχαιρετά τους Κίμι Ράικονεν και Αντόνιο Τζοβινάτσι στο GP Άμπου Ντάμπι με ξεχωριστά μηνύματα.

Η Formula 1 επισκέπτεται αυτό το τριήμερο το Άμπου Ντάμπι για τον τελευταίο αγώνα του 2021, με τη μάχη για το Πρωτάθλημα να είναι ανοικτή. Όμως ο αγώνας αυτός είναι επίσης ο τελευταίος για αρκετούς οδηγούς.

Η Alfa Romeo αποχαιρετά μετά από τρία χρόνια τους δύο οδηγούς της, Κίμι Ράικονεν και Αντόνιο Τζοβινάτσι και θέλησε να ετοιμάσει κάτι ειδικό για τον τελευταίο τους αγώνα στο σπορ. Στο GP Άμπου Ντάμπι τα μονοθέσια θα φέρουν νέους χρωματισμούς και μηνύματα από τα μέλη της ομάδας προς τους οδηγούς, με τους οποίος αγωνίστηκαν μαζί από το 2019.

Στο μονοθέσιο του Ράικονεν θα υπάρχει το μήνυμα «Dear Kimi, we will leave you alone now», δηλαδή «Αγαπητέ Κίμι, τώρα θα σε αφήσουμε ήσυχο», θυμίζοντας ένα από τα κλασσικότερα μηνύματα που έχουν ακουστεί από τον ασύρματο κατά τη διάρκεια αγώνα της Formula 1 και αποτελεί μια από τις εκφράσεις που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον Φιλανδό Πρωταθλητή. Το 2012 στον ίδιο αγώνα όταν αγωνιζόταν για τη Lotus, o Ράικονεν δεχόταν μηνύματα στον ασύρματο, με τον ίδιο να απαντά: «Αφήστε με ήσυχο, ξέρω τι πρέπει να κάνω».

Αντίστοιχα, το μονοθέσιο του Τζοβινάτσι υπάρχει το μήνυμα «Grazie di tutto, Antonio», δηλαδή «ευχαριστούμε για όλα, Antonio» τιμώντας τη συμβολή του Ιταλού οδηγού στην εξέλιξη της ομάδας.

Τα μηνύματα είναι ενσωματωμένα στα λογότυπα της Alfa Romeo τα οποία βρίσκονται στα καλύμματα των κινητήρων, με τη γραμμή των γραμμάτων να αντικαθιστά το οριζόντιο μέρος από το Σταυρό της Πόλης του Μιλάνο.

Η Alfa Romeo θα αποχαιρετήσει τους Ράικονεν και Τζοβινάτσι στο τέλος του 2021 και από την επόμενη σεζόν θα έχει στο δυναμικό της τους Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου.

Image credit: Alfa Romeo