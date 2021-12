Νικητής ο Ρόσι στο 100km dei Campioni (vid)

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ήταν ο μεγάλος νικητής του 100km dei Campioni που διοργανώθηκε στο Ράντζο του μαζί με τον ετεροθαλή αδερφό του, Λούκα Μαρίνι.

Το ετήσιο 100km dei Campioni ολοκληρώθηκε στο Ράντζο του Βαλεντίνο Ρόσι για το 2021 και προσέφερε για ακόμα μια φορά θέματα. Αυτή ήταν η 7η φορά που διοργανώθηκε ο αγώνας και πήραν μέρος 42 ζευγάρια αναβατών, με πολλά γνωστά ονόματα να διαγωνίζονται. Την εμφάνισή του έκανε και ο πρώην teammate του Ρόσι, Χόρχε Λορένθο, με τον Ισπανό να παίρνει ειδική πρόσκληση από τον Ιταλό.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Βαλεντίνο Ρόσι και Λούκα Μαρίνι και άφησαν στη 2η θέση τους Στεφάνο Μάνζι και Ελία Μπερτολίνι. Πίσω τους στην 3η θέση ολοκλήρωσαν οι Ματία Πασίνι και Λορένζο Μπαλτασάρι, κάτι το οποίο σημαίνει πως το βάθρο είχε μόνο Ιταλούς αναβάτες.

On board camera with @Luca_Marini_97 through the outstanding scenario of the Moto Ranch! #100KmDeiCampioni #SkyVR46Avintia #LM10 @VR46RidersAcademy pic.twitter.com/sja7NERyxo

Στον αγώνα συμμετείχαν κι άλλοι οδηγοί του MotoGP. Οι Μάβερικ Βινιάλες και Άλεξ Ρινς συμμετείχαν, με τον πλέον πρώην οδηγό της KTM Ίκερ Λεκουόνα να είναι κι εκείνος παρών. Στον αγώνα ήταν επίσης ο πρώην οδηγός του MotoGP, Τίτο Ραμπάτ και οι μελλοντικοί αναβάτες των VR46 και Gresini Ducati, Μάρκο Μπετζέκι και Φάμπιο Ντιτζιαναντόνιο.

Στην 4η θέση βρέθηκε οι Μπετζέκι και Μίνιο, ενώ την πρώτη 5άδα έκλεισαν οι Νικολό Αντονέλι και Τσελεστίνο Βιέτι. Ο Άλεξ Ρινς με τον Άλμπερτ Αρένας βρέθηκαν στην 8η θέση, ενώ ο Λορένθο με τον Ντένις Φότζια ήταν στη 10η θέση. Οι Ίκερ Λεκουόνα και Μάβερικ Βινιάλες ήταν μόλις στη 13η θέση, ενώ ο θρύλος του Αμερικάνικου Supercross, Τζέρεμι Μαγκράθ έκλεισε στη 18η θέση.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι τώρα ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο Gulf 12H στις αρχές Ιανουαρίου.

What a show organized by @VRRidersAcademy



We need to update the 2021 palmarès: 2 victories for @Luca_Marini_97 and a solid for Celestino at the MotoRanch ring! #100KmDeiCampioni #MotoGP #Moto2 pic.twitter.com/POb2J7hfHh