Η Citroën ανακοινώνει συνεργασία με τον Ομάρ Σι σε ρόλο «Ειδικού Συμβούλου» και μετονομάζεται προσωρινά σε Sytroën στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας

Η Citroën ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με τον Γάλλο ηθοποιό Ομάρ Σι, επιλέγοντας μια διαφορετική προσέγγιση από την κλασική λογική των πρεσβευτών μάρκας. Αντί να του αναθέσει έναν συμβατικό διαφημιστικό ρόλο, η γαλλική εταιρεία τον εντάσσει ως «Ειδικό Σύμβουλο», εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών και στον δημιουργικό διάλογο.

Για να σηματοδοτήσει τη νέα αυτή συνεργασία, η Citroën προχωρά σε μια ιδιαίτερη επικοινωνιακή κίνηση, μετατρέποντας προσωρινά το όνομά της σε «Sytroën», παραπέμποντας στο επώνυμο του δημοφιλούς ηθοποιού.

Ο Ομάρ Σι, γνωστός από τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές του επιτυχίες, θα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ιδεών και δράσεων της μάρκας, αξιοποιώντας την εμπειρία, την προσωπική του οπτική και τη σύνδεση που διατηρεί με το ευρύ κοινό.

Ο CEO της Citroën, Χαβιέ Σαρντόν, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία: «Θέλαμε ο Ομάρ Σι να αναλάβει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ αυτόν ενός παραδοσιακού πρεσβευτή της μάρκας. Ο Ομάρ είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα που έχει παραμείνει αυθεντικός, προσιτός και πιστός στον εαυτό του. Η ικανότητά του να συνδέεται με τους ανθρώπους και να βλέπει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία αντανακλά αξίες που βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της Citroën».

Γιατί η Citroën έγινε «Sytroën»

Η προσωρινή μετονομασία της μάρκας αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας.

Μέσα από το λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Omar Sy, η Citroën επιχειρεί να αναδείξει τον πιο ανθρώπινο και προσιτό χαρακτήρα της, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και στη σύνδεση με το κοινό.

Ο Global Chief Marketing Officer της Stellantis, Ολιβιέ Φρανσουά τόνισε: «Κάποιες συνεργασίες είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ενώ κάποιες άλλες προκύπτουν σχεδόν αυτονόητα. Μεταξύ της Citroën και του Omar Sy υπάρχει μια σπάνια σύμπνοια: η ίδια ικανότητα να απευθύνεσαι σε όλους χωρίς ποτέ να γίνεσαι κοινότυπος, η ίδια αβίαστη δημοφιλία και η ελευθερία να αγκαλιάζεις την ατομικότητά σου».

Παγκόσμια καμπάνια σε όλη τη γκάμα

Η νέα καμπάνια έκανε πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου και θα αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της Citroën. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ούγκο Ζελίν, ενώ την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία Soldats στο Παρίσι.

Μέσα από τη συνεργασία με τον Ομάρ Σι, η Citroën επιχειρεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εικόνα μιας μάρκας που διαχρονικά δίνει έμφαση στην προσβασιμότητα, την απλότητα και τη στενή σχέση με τους ανθρώπους, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν ρόλο που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής διαφήμισης.