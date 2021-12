GP Σαουδικής Αραβίας QP: Pole-χρυσάφι για τον Xάμιλτον, 3ος ο Φερστάπεν (vid)

Ο Λούις Χάμιλτον πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές της Τζέντα μια pole position που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.



Μια ιδιαίτερα συναρπαστική μάχη επιφύλασσαν οι κατατακτήριες δοκιμές του παρθενικού GP Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο μονομάχοι του τίτλου τα έδωσαν όλα για να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του αγώνα αλλά εκείνος που επικράτησε ήταν ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes, που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση τον αγώνα της Κυριακής. Θα έχει δίπλα του τον Βάλτερι Μπότας, με την Mercedes να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά. Ο Μαξ Φερστάπεν έριξε το μονοθέσιο της Red Bull Racing στον τοίχο στην τελευταία του προσπάθεια και θα εκκινήσει 3ος.

Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!



Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5 — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Q1

Στην πρώτη επίσκεψη της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία, οι οδηγοί δεν θέλησαν να ρισκάρουν στην άγνωστη πίστα και με το που άνοιξε το pit lane και οι 20 οδηγοί βγήκαν αμέσως από τα γκαράζ τους για να γράψουν τους πρώτους τους χρόνους. Ο Φερστάπεν έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του και αμέσως έκανε τον ταχύτερο γύρο, ενώ ο Χάμιλτον είχε ένα προβληματάκι στην πρώτη στροφή. Ο Βρετανός της Mercedes ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και λίγο αργότερα ανέβηκε αυτός στην κορυφή του πίνακα των χρόνων.

Not a bad setting for some Saturday night fireworks #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VFyedXCDem — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Σε κάθε πέρασμα των οδηγών οι χρόνοι έπεφταν και τη στιγμή που ο Σάινθ με τη Ferrari ανέβαινε πρώτος, ο Φερστάπεν είχε πέσει ήδη στην 7η θέση και ξανέβγαινε στην πίστα για αποφύγει δυσάρεστα απρόοπτα. Ο Ολλανδός έκανε άλλον έναν πολύ γρήγορο γύρο και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση, για να τον περάσει λίγο αργότερα ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος μεταξύ FP3 και κατατακτήριων άλλαξε μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο της Mercedes. Ο Φινλανδός χρησιμοποίησε έναν μεταχειρισμένο κινητήρα και έτσι δεν πήρε ποινή. Στο τέλος όμως εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull Racing.

Όπως πάντα, ωστόσο, σε αυτό το μέρος των κατατακτήριων δοκιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται προς το κάτω μέρος της κατάταξης και στους 5 οδηγούς που δεν θα κατάφερναν να συνεχίσουν. Αυτοί ήταν οι Λατίφι, Φέτελ, Στρολ, Σουμάχερ και Μαζέπιν. Στο τέλος του Q1 ο Μπότας σταμάτησε μέσα στο pit lane λόγω προβλήματος στον κινητήρα και οι μηχανικοί της Mercedes χρειάστηκε να τον σπρώξουν μέχρι το γκαράζ.

Q2

Το Q2 ξεκίνησε πάλι με πολλά μονοθέσια να βγαίνουν αμέσως στην πίστα για να γράψουν τους χρόνους τους. Ένα από αυτά ήταν η Mercedes του Μπότας, που όπως φαίνεται το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο τέλος του Q1 δεν ήταν σοβαρό και επισκευάστηκε άμεσα. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα βγήκε με τα μεσαία (κίτρινα) ελαστικά της Pirelli, για να ξεκινήσουν με αυτά τον αγώνα αν περάσουν στο Q3.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε... αγριεμένος σε αυτό το 2ο μέρος των κατατακτήριων και αμέσως έγραψε τον καλύτερο χρόνο του 3ημέρου μέχρι εκείνο το σημείο. Πολύ γρήγορα κινήθηκε και ο Πέρεζ, που πήρε τη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ όμως ήταν εκείνος που αντιμετώπισε τα περισσότερα προβλήματα, καθώς ύστερα από έξοδο έκανε μια μικρή ζημιά στην πίσω πτέρυγα της Ferrari και γύρισε στο γκαράζ για επισκευές.

Trouble for Carlos Sainz as he takes a spin in Q2



He's down in P15 with time running out in the session...#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/iC8JZvEmRa — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκίνησε διστακτικά το 3ήμερο αλλά το Σάββατο στην Τζέντα ήταν πολύ γρήγορος. Ο Μεξικανός έκανε και δεύτερο γρήγορο γύρο στο Q2 και ο χρόνος του ήταν ελάχιστα ταχύτερος από εκείνον του Φερστάπεν, κάτι που τον έφερε στην πρώτη θέση, έστω και για 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Εκείνος όμως που δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη ήταν ο Λούις Χάμιλτον, που κινήθηκε ακόμα πιο γρήγορα και με διαφορά 2 δεκάτων ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων.

Η μάχη για την είσοδο στη 10άδα είχε το δικό της ενδιαφέρον και τις δικές της εκπλήξεις. Ο Αντόνιο Τζιοβινάτσι της Alfa Romeo ήταν μία από αυτές, καθώς ο Ιταλός στον προτελευταίο αγώνα του στη Formula 1 πήρε τη 10η θέση και πέρασε στο Q3. Εκείνοι που δεν τα κατάφεραν όμως είχαν πολύ πιο «ηχηρά» ονόματα και ήταν οι Ντάνιελ Ρικάρντο, Κίμι Ράικονεν, Φερνάντο Αλόνσο, Τζορτζ Ράσελ και Κάρλος Σάινθ.

Q3

Στο ξεκίνημα του Q3 οι σφυγμοί άρχισαν να ανεβαίνουν, καθώς με τη μάχη του πρωταθλήματος σε πλήρη εξέλιξη η pole position σε αυτόν τον αγώνα είχε ξεχωριστή σημασία. Οι οδηγοί της Mercedes βγήκαν αμέσως στην πίστα για τις δικές τους προσπάθειες, ενώ αντίθετα εκείνοι της Red Bull Racing έμειναν αρκετή ώρα στα γκαράζ τους προτού αποφασίσουν να βγουν στην πίστα.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ο Χάμιλτον έκανε ένα λάθος, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και αναγκάστηκε να κάνει και δεύτερη με το πρώτο σετ μαλακών ελαστικών. Αυτή ήταν σαφώς καλύτερη και έφερε τον Βρετανό προσωρινά στην πρώτη θέση. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί, καθώς ο Φερστάπεν στην πρώτη του προσπάθεια ήταν πάνω από 3 δέκατα ταχύτερος και ανέβηκε αυτός στην πρώτη θέση, με τον Μπότας δεύτερο.

Οι οδηγοί γύρισαν στα γκαράζ τους για ανασυγκρότηση και φρέσκα μαλακά ελαστικά για την τελική και πιο κρίσιμη προσπάθειά τους. Ο Χάμιλτον έβαλε το κεφάλι κάτω και έκανε έναν ταχύτατο γύρο, που τον έφερε ξανά, προσωρινά, στην πρώτη θέση. Ο Φερστάπεν όμως βγήκε πολύ αποφασισμένος και στα δύο πρώτα sector της πίστας ήταν ταχύτερος. Ενώ πήγαινε για μια θριαμβευτική pole, στην τελευταία στροφή έχασε τον έλεγχο και χτύπησε με το πλάι στον τσιμεντένιο τοίχο. Το μονοθέσιο της RBR έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας και ο Ολλανδός θα εκκινήσει από την 3η θέση, που του είχε εξασφαλίσει το προηγούμενος γύρος του.

Max Verstappen hits the barriers @LewisHamilton takes pole



An extraordinary finish to qualifying in Jeddah #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Έτσι, η Mercedes «κλείδωσε» την πρώτη σειρά στην αυριανή εκκίνηση, που μπορεί να αποδειχτεί κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, με τον Χάμιλτον στην pole και τον Μπότας στη 2η θέση. Ο Φερστάπεν θα είναι 3ος και θα έχει δίπλα του στην 4η θέση τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Ακολούθησαν οι Πέρεζ, Γκασλί, Νόρις, Τσουνόντα, Οκόν και Τζιοβινάτσι.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας και αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzeta. Επίσης, μη χάσετε τα live video του Πάνου Σεϊτανίδη που βρίσκεται στην πίστα της Τζέντα και μας μεταφέρει τις εξελίξεις από εκεί.