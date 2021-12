GP Σαουδικής Αραβίας FP2: Μπροστά ο Χάμιλτον, σφοδρό ατύχημα ο Λεκλέρ

O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας το δύο στα δύο την Παρασκευή.

H δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Τζέντα με το FP2 για το GP Σαουδικής Αραβίας της Formula 1, με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει και πάλι τον ταχύτερο γύρο. Οι ομάδες και οι οδηγοί προετοιμάστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν ώστε να τελειοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και παράλληλα να αντλήσουν το μέγιστο από το μονοθέσιο με λίγα καύσιμα.

Η εύρεση των ορίων είναι κάτι το πολύ δύσκολο στην απαιτητική αυτή διαδρομή, με τους οδηγούς να πρέπει να πάρουν πολλά ρίσκα. Στο FP2 είδαμε την κίνηση να παίζει τεράστιο ρόλο, επηρεάζοντας προσπάθειες αρκετών. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί οδηγοί δεν έκαναν γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα.

Η διαδικασία διεκόπη πρόωρα, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari είχε έξοδο στη στροφή 12 και διέλυσε το μονοθέσιό του. Ο Μονεγάσκος βγήκε ανέπαφος από την SF21, η οποία είχε ολική καταστροφή.

