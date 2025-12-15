Η γερμανική ομάδα έδωσε ραντεβού για το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου όπου θα κάνει την πρώτη της επίσημη παρουσίαση στη Formula 1.

Η γερμανική εταιρεία θα παρουσιάσει το πλήρες brand της ομάδας, υπό την ονομασία Audi Revolut F1 Team, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε στα social media. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο βήμα της Audi ως εργοστασιακή συμμετοχή στη Formula 1, ενόψει της έναρξης της νέας τεχνικής εποχής του πρωταθλήματος.

Την επομένη της παρουσίασης, στις 21 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει δημόσιο άνοιγμα της εκδήλωσης για το κοινό. Σύμφωνα με την Audi, η επιλογή αυτή στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι η είσοδος της ομάδας στη Formula 1 θα έχει απήχηση πέρα από τα στενά όρια του paddock και της αγωνιστικής κοινότητας.

Λίγο πριν την πρώτη έξοδο στην πίστα

Η εκδήλωση στο Βερολίνο θα πραγματοποιηθεί έξι ημέρες πριν από την πρώτη εμφάνιση των μονοθεσίων του 2026 στην πίστα. Το πρώτο τεστ της χρονιάς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στη Βαρκελώνη, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, και θα σηματοδοτήσει την πρώτη επίσημη συμμετοχή της Audi σε δοκιμές Formula 1 ως ομάδα.

Η Audi εισέρχεται στο πρωτάθλημα ως εργοστασιακή ομάδα στην απαρχή ενός νέου κύκλου τεχνικών κανονισμών, ο οποίος περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές τόσο στην αεροδυναμική των μονοθεσίων όσο και στις μονάδες ισχύος.

Προάγγελος της αγωνιστικής ταυτότητας

Στο παρελθόν, η Audi είχε παρουσιάσει ένα concept livery ως προεπισκόπηση της αισθητικής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει στο ντεμπούτο της στη Formula 1. Το σχέδιο περιλάμβανε αναφορές στο ιστορικό Auto Union Type C, στην εμπρόσθια περιοχή του μονοθεσίου, παραπέμποντας στην αγωνιστική κληρονομιά του ομίλου.

Ο συνδυασμός carbon black και της νέας απόχρωσης Audi red στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί έντονη οπτική ταυτότητα, με την εταιρεία να δηλώνει τότε ότι στόχος της είναι να παρουσιάσει «το πιο εντυπωσιακό μονοθέσιο στο grid».

Οδηγοί της Audi στην πρώτη της σεζόν στην F1 θα είναι οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.