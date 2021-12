Η Pirelli επέλεξε τις μεσαίες γόμες για το GP Σαουδικής Αραβίας

Το ταχύτερο σιρκουί πόλης στην ιστορία της Formula 1 αποτελεί πρόκληση για την Pirelli.

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας της για την πρώτη επίσκεψή στην νέα διαδρομή εντός πόλης, της Τζέντα για τον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς. Η Σαουδική Αραβία είναι η 34η χώρα που φιλοξενεί αγώνα. Η Pirelli έφερε τη γόμα C2 ως P Zero λευκή σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη μέση και τη C4 ως P Zero κόκκινη μαλακή: πρόκειται για τον πιο δημοφιλή συνδυασμό φέτος.

Η Τζέντα είναι η δεύτερη νέα πίστα για φέτος μετά από το Κατάρ πριν δυο βδομάδες. Οι δυο διαδρομές είναι τελείως διαφορετικές όσον αφορά στη φόρτιση των ελαστικών, το Κατάρ είναι μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στο ημερολόγιο όσον αφορά στα πλευρικά φορτία. Η Τζέντα είναι άγνωστη περίπτωση, μόλις ολοκληρώθηκε και υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα.

Αυτά τα λίγα στοιχεία σε συνδυασμό με τις προσομοιώσεις των ομάδων δείχνουν πως οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας είναι η καλύτερη επιλογή για τη Τζέντα και θα ταιριάζουν καλά στις απαιτήσεις της πολύ γρήγορης και με συνεχή ροή διαδρομής που διαρκεί 50 γύρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΑΣ

Η πίστα σχεδιάστηκε από το γνωστό αρχιτέκτονα Hermann Tilke και βρίσκεται στην παραλία Corniche της Τζέντα. Είναι η πρώτη διαδρομή εντός πόλης μετά το Μπακού τον Ιούνιο.

Η διαδρομή των 6,174km – που βρίσκεται κατά μήκος της ακτής – είναι η μεγαλύτερη εντός πόλης στο ημερολόγιο και η δεύτερη μεγαλύτερη γενικά, μετά το Σπα. Επίσης θα είναι και μια από τις πιο γρήγορες με τη μέση ωριαία ταχύτητα να υπολογίζεται πάνω από 250 km/h σύμφωνα με τις προσομοιώσεις. Μόνο η Μόντσα γνωστή ως «Ναός της Ταχύτητας» έχει μεγαλύτερη μ.ω.τ.

Μια από τις πιο απαιτητικές στροφές από τις συνολικά 27, είναι η στροφή 13: Μια αριστερή στροφή με κλίση 12 μοιρών που ασκεί μεγάλο φορτίο (g) στα ελαστικά. Η Τζέντα έχει περισσότερες στροφές από κάθε άλλη πίστα του πρωταθλήματος, έτσι τα ελαστικά θα δουλεύουν συνεχώς σκληρά.

Αρκετά σημεία της διαδρομής είναι στενά και εκεί δε συγχωρούνται λάθη καθώς οι τοίχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην πίστα. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας και να επηρεάσει τη στρατηγική.

Η Τζέντα είναι νυχτερινός αγώνας θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων όπως και ο προηγούμενος και ο επόμενος αγώνας -οι τρεις τελευταίοι της σεζόν- η εκκίνηση θα δοθεί στις 20:30 τοπική ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση της θερμοκρασίας θα διαφέρει από το σύνηθες. Οι θερμοκρασίες θα πέφτουν κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου. Οι ελεύθερες δοκιμές FP1 και FP3 είναι προγραμματισμένες πριν το ηλιοβασίλεμα και μόνο το FP2 την Παρασκευή και οι κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο (αμφότερες ξεκινούν στις 20:00) θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον αγώνα.

Θα έχει ζέστη και υγρασία καθώς η πίστα βρίσκεται πάνω στην βόρεια παραλία της Τζέντα. Καθώς θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, οι οδηγοί περιμένουν να βρουν μια γλιστερή πίστα στην αρχή του τριημέρου. Η Formula 2 και το κύπελλο Porsche ως αγώνες υποστήριξης θα βοηθήσουν να βελτιωθεί το κράτημα της διαδρομής.

MARIO ISOLA – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ F1 KAI ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

«Η Τζέντα είναι προφανώς ο μεγαλύτερος άγνωστος παράγοντας με τον οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι όλη τη χρονιά. Η πίστα ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα λίγο πριν τον αγώνα. Τούτου δοθέντος μπορούμε να βασιστούμε μόνο στις προσομοιώσεις των ομάδων, μαζί με δικές μας πληροφορίες ώστε να κάνουμε την επιλογή γομών. Αυτή η διαδρομή πόλης δείχνει τελείως διαφορετική από οιαδήποτε άλλη. Οι υψηλές ταχύτητες και οι γρήγορες στροφές προφανώς παίζουν σπουδαίο ρόλο στον τρόπο που θα συμπεριφερθούν τα ελαστικά. Η Τζέντα έχει περισσότερες στροφές από κάθε άλλη πίστα στο πρόγραμμα και μια από αυτές η στροφή 13 έχει και κλίση 12 μοιρών. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες που κάνουν τα ελαστικά να δουλεύουν συνεχώς».