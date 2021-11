Συνεχίζονται οι βραβεύσεις για το ηλεκτρικό Fiat 500

To νέο ηλεκτρικό Fiat 500 κατακτά το 19ο βραβείο του στην Ευρώπη, που είναι το «Best Car Award 2021» από το Le Moniteur Automobil

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, Fiat 500 κατέκτησε ακόμα ένα βραβείο, αυτή τη φορά στο Βέλγιο από το περιοδικό αυτοκινήτου Le Moniteur Automobile, φτάνοντας μέχρι στιγμής τις 19 διακρίσεις στην Ευρώπη.

Η νέα βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα σημαντικών διακρίσεων, η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει το βραβείο «Green Car» στο γαλλικό θεσμό Automobile Awards 2020, καθώς και τα «Car of the Year and Best Small Electric Car» της βρετανικής έκδοσης Driving Electric’s. Παράλληλα η σχεδίαση του μοντέλου, του εξασφάλισε το βραβείο «Best Design 2020» του γερμανικού περιοδικού Auto Motor und Sport, αλλά και το «Best Design Concept» στο διεθνή θεσμό Red Dot Design Awards.

Στην Ελληνική αγορά το αμιγώς ηλεκτρικό 500 είναι διαθέσιμο με δύο επίπεδα χωρητικότητας μπαταρίας (24kWh και 42kWh), τρία αμαξώματα (hatchback, cabrio και το καινοτόμο 3+1), ενώ το σύνολο των εκδόσεων καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με ισχύ έως και 200.000χλμ. και αντίστοιχης ισχύος υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Οι τιμές του μοντέλου με το όφελος που προκύπτει από την κρατική επιδότηση για αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεκινούν από τις 22.477 ευρώ.