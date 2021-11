Ο Χάμιλτον θα στηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και στη Σαουδική Αραβία

Ο Λιούις Χάμιλτον στο GP Κατάρ εκτός από νικητής εντός πίστας ήταν και νικητής εκτός αυτής, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ισότητας.

Η Formula 1 επισκέφθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Κατάρ και την πίστα του Λοσέιλ. Ο 20ος αγώνας της σεζόν μας χάρισε ακόμα έναν συναρπαστικό αγώνα, με τη μάχη για το Πρωτάθλημα να εντείνεται ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, η επιστροφή του Φερνάντο Αλόνσο στο βάθρο της Formula 1 πρόσθεσε ακόμα μια όμορφη ιστορία στο 2021.

Όμως ο Χάμιλτον δεν τράβηξε τα βλέμματα πάνω του μόνο για τα αγωνιστικά του επιτεύγματα. Ο Βρετανός 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής αγωνίστηκε με ένα διαφοροποιημένο κράνος που είχε τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να στηρίξει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στέλνοντας το μήνυμά του σε μια χώρα όπως το Κατάρ όπου η ομοφυλοφιλία τιμωρείται μέχρι και με τρία χρόνια φυλάκισης.

Επίσης, ο Χάμιλτον αντικατέστησε τη φράση στο πίσω μέρος του κράνους "Still I Rise" (Συνεχίζω να αναδύομαι) με το "We Stand Together" (Στεκόμαστε ενωμένοι). Μάλιστα, ο ίδιος ο Βρετανός αποκάλυψε πως το κράνος αυτό δεν ήταν μόλις για έναν αγώνα.



Το κράνος με το ουράνιο τόξο θα το δούμε τόσο στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας στις 3-5 Δεκεμβρίου, αλλά και στο GP Άμπου Ντάμπι στις 10-12 Δεκεμβρίου.

Αρκετοί οργανισμοί έχουν κατακρίνει χώρες της Μέσης Ανατολής για την έλλειψη ανθρώπινων δικαιωμάτων με τους χειρισμούς των συντηρητικών κυβερνήσεων. Επιπλέον, η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως αγώνας Formula 1 ή το Παγκόσμιο Κύπελλο θέτουν ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στο παρασκήνιο. Όμως ο Χάμιλτον όπως και ο Σεμπάστιαν Φέτελ έχουν επιλέξει αρκετές φορές να εκφράσουν τη στήριξή τους με δικά τους μηνύματα.

Ο Χάμιλτον στο πλαίσιο του GP Κατάρ είχε αρχικά τονίσει τη σημασία του να στείλει η Formula 1 το δικό της μήνυμα όταν επισκέπτεται χώρες όπως το Κατάρ. Όμως δεν στάθηκε μόνο εκεί, με τον Βρετανό να δηλώνει: «Νιώθω πως γνωρίζουμε πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις χώρες που αγωνιζόμαστε, όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Όμως το Κατάρ φαίνεται πως είναι από τις χειρότερες χώρες σε αυτό το μέρος του πλανήτη. Όλα τα σπορ που επισκέπτονται τα μέρη αυτά έχουν καθήκον να αναγνωρίζουν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει όμως και τα ΜΜΕ να μιλάνε γι’αυτό. Τα ίσα δικαιώματα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα».

Με δύο αγώνες να απομένουν στο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2021, ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται 8 βαθμούς πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Image credit: Mercedes-AMG