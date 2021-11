Επτά χρόνια φαγούρα για τον Αλόνσο (vid)

O Φερνάντο Αλόνσο πανηγύρισε ένα φανταστικό αποτέλεσμα στο GP Κατάρ, ανεβαίνοντας στο βάθρό έπειτα από 7 χρόνια και για πρώτη φορά ως οδηγός της Alpine.

To πρώτο GP Κατάρ στην ιστορία της Formula 1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ένα δραματικό φινάλε. Στην κορυφή ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη νίκη και μείωσε τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Οδηγών, με δύο αγώνες να απομένουν. Όμως ένας εκ των οδηγών που έλαμψαν στην έρημο ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Ισπανός οδηγός της Alpine εκκίνησε από την 3η θέση μετά από τις ποινές των Φερστάπεν και Μπότας και εκτέλεσε άψογα τον αγώνα του. Καθ’όλη τη διάρκειά του είχε εξαιρετικό ρυθμό και ήταν σε θέσεις βάθρου. Στο τέλος του αγώνα απειλήθηκε από τον Σέρχιο Πέρεζ που ήταν σε στρατηγική δύο pit-stop, αλλά κατάφερε να κρατηθεί μπροστά.

P3 and a first F1 podium finish for seven years



No wonder you voted @alo_oficial as Driver of the Day in Qatar! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/mjClNiVyVU — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Μετά τον αγώνα, ο Αλόνσο ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψε στο βάθρο: «Το διασκέδασα. Ήταν σημαντική η εκκίνηση. Διαχειρίστηκα σε όλο τον αγώνα τα ελαστικά μου γιατί ήμουν σε ένα pit-stop. Αναρωτιόμουν αν θα έπαιρνα ξανά βάθρο στην καριέρα μου και μένει να δούμε αν θα συνεχίσουμε στη φόρμα αυτή στους επόμενους αγώνες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τελευταίο μου βάθρο. Τα καταφέραμε όμως και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Η ομάδα ήταν φανταστική και είχαμε τέλεια αξιοπιστία. Το μονοθέσιο ήταν φοβερό αυτό το τριήμερο. Περίμενα πολύ καιρό γι’αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος».

What a moment for @alo_oficial in Qatar as he clinches an incredible P3 finish and a place on the podium! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/Cr6XrysJcj — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Ο Αλόνσο ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στη Formula 1 μετά το GP Ουγγαρίας το 2014 όταν ήταν ακόμα στη Ferrari. Μάλιστα τότε, είχε κάνει το ντεμπούτο του στην F1 o Μαξ Φερστάπεν. Βέβαια, την τελευταία φορά που βρέθηκε στο βάθρο ο Ισπανός ήταν στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2019 όταν οδηγούσε με την Toyota.

To αποτέλεσμα της Alpine στο GP Κατάρ με την 3η θέση του Αλόνσο και την Πέμπτη του Εστεμπάν Οκόν, η γαλλική ομάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από την AlphaTauri στους 25 βαθμούς με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς του Αλόνσο με την ομάδα του.

PODIUM FEELS



It's been seven years since @alo_oficial celebrated like this in parc ferme - what a moment! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Image credit: Alpine