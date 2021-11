Che Spettacolo! O Ρόσι ολοκλήρωσε τη θεαματική 26ετή καριέρα του στο MotoGP (vid)

Το κλείσιμο της σεζόν στη Βαλένθια ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τον «Γιατρό» στην πίστα.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ολοκλήρωσε στη Βαλένθια το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην προσωπική του ιστορία, που είναι τόσο σημαντική που καταλαμβάνει ένα τεράστιο μέρος στην ιστορία του MotoGP. Όταν έπεσε η καρό σημαία στην ισπανική πίστα και ο «Γιατρός» τερμάτισε στη 10η θέση, δεκάδες χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον κόσμο έγιναν μάρτυρες του τέλους μιας εποχής.

