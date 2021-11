GP Βραζιλίας FP1: Ταχύτερος ο Χάμιλτον και προβάδισμα η Mercedes

O Λιούις Χάμιλτον ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τη Mercedes να έχει το προβάδισμα πριν τις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο 19ος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1. Κατά τη διάρκεια όμως της διαδικασίας, επιβεβαιώθηκε πως ο Βρετανός άλλαξε κινητήρα και θα δεχθεί ποινή στην εκκίνηση του GP Βραζιλίας την Κυριακή.

Η διαδικασία εξελίχθηκε δίχως προβλήματα, με τον καιρό να παίζει τα δικά του παιχνίδια, μιας και ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους μέχρι το μέσον του 60λεπτου. Το ερώτημα είναι τι ρόλο θα παίξει στις κατατακτήριες απόψε και αν θα προσθέσει επιπλέον δράμα.

Όμως τίποτα δεν εμπόδισε τον Λιούις Χάμιλτον από το να βρεθεί στην κορυφή των χρόνων με το 1:09.050 έχοντας τη μαλακή γόμα. Ο Βρετανός έκανε πολλούς γύρους με τα ελαστικά αυτά και παρά τα προβλήματα στο στήσιμο στην αρχή της διαδικασίας, ολοκλήρωσε χαμογελώντας το FP1. Στη 2η θέση ολοκλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να κάνει λιγότερους γύρους, όμως ήταν 0,367 δευτ. πιο αργός από τον οδηγό της Mercedes. Στην 3η θέση ολοκλήρωσε ο Σέρτζιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB16Β, με την αυστριακή ομάδα να είναι πολύ δυνατή στο δεύτερο κομμάτι.

Ο Βάλτερι Μπότας ακολούθησε στην 4η θέση, μην μπορώντας να αντλήσει το μέγιστο από το μονοθέσιό του, έχοντας καλύτερη επίδοση το 1:09.567. Ο Πιέρ Γκασλί στο τέλος της διαδικασίας πήρε την 5η θέση και ήταν ο τελευταίος οδηγός που βρέθηκε στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Χάμιλτον. Οι δύο Ferrari ήταν στις θέσεις 6 και 7, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι μόλις 0,018 δευτ. ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ.

Οι δύο Alpine ολοκλήρωσαν στο 8-9 και το πιο σημαντικό ήταν πως σημείωσαν την ταχύτερη επίδοσή τους με τη μέση γόμα ελαστικών εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Λανς Στρολ της Aston Martin, όντας 1,302 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Ο Γιούκι Τσουνόντα βρέθηκε στην 11η θέση μπροστά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ οι δύο Alfa Romeo ολοκλήρωσαν μαζί στις θέσεις 13 και 14. Σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις να είναι μόλις στη 15η θέση, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν 19ος.

Άξιο αναφοράς ήταν το γεγονός πως ο Μικ Σουμάχερ ήταν ταχύτερος από τις δύο Williams των Νικολά Λατίφι και Τζορτζ Ράσελ, ενώ στην τελευταία θέση ήταν ο Νικίτα Μαζέπιν.

